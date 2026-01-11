Jennifer Lawrence, muy criticada por reubicar a su chihuahua tras morder a su hijo y bromear con "exterminar a todos los perros"

Jennifer Lawrence se está enfrentando a una gran polémica después de publicarse un vídeo en el que confiesa un incidente con su perro y su hijo pequeño.

La actriz se encontraba en una charla con los espectadores durante una proyección de su película Die My Love en Nueva York cuando relató que su chihuahua llamada Princess Pippi Longstocking (Princesa Pippi Calzaslargas) mordió a su hijo.

Jennifer Lawrence con su perro | Gtres

"Después de tener un hijo, mis perros comenzaron a darme mucho miedo. Es casi como si no reconociera a los perros ahora mismo. Solo los veo como una amenaza. Uno mordió a mi hijo y me dieron ganas de exterminar a todos los perros. Pensé: 'Voy a matarte, a ti, a tu maldita familia y a tus malditos amigos'", comentó Jennifer, añadiendo que a su mascota le encontró un nuevo hogar con sus padres.

Sin embargo, la broma sobre acabar con todos los perros no ha sentado nada bien a los usuarios en las redes, quienes no han dudado en criticarla duramente.

Jennifer Lawrence con su hijo | Gtres

Algunos comentarios fueron a la publicación de E! News que recoge sus palabras fueron: "Esta es una declaración horrible"; "no dejas a tu perro sólo porque tuviste hijos, aprendes a enseñar a tus hijos a respetar a tu mascota, realmente ella no me gusta ahora"; "esto es muy desafortunado y muy decepcionante", "estoy impactado. Yo la quería... Esto es muy decepcionante. Espero que la gente no piense que este es un comportamiento normal. Tengo gemelos y mis perros son familia para siempre".

Otros optaron por defenderla, argumentando que "desconocemos la situación. Si ella sentía que sus perros no eran seguros cerca de los niños, no deberíamos juzgar a una madre ni la decisión que tomó por la seguridad de sus hijos. Un padre siempre debe priorizar la seguridad de sus hijos".

La actriz es madre de dos hijos con su esposo Cooke Maroney: Cy, de 3 años, y otro bebé, que nació en 2025.