Jonathan Bailey se convierte en el primer hombre gay en ser nombrado el Hombre más sexy del mundo

Desde que conquistó a millones de espectadores con su papel de Anthony Bridgerton en la exitosa serie de Netflix Los Bridgerton, Jonathan Bailey se ha consolidado como uno de los actores más admirados y carismáticos del panorama internacional.

Su interpretación del vizconde, marcada por la elegancia, la sensibilidad y una presencia magnética en pantalla, lo catapultó a la fama mundial y lo convirtió en un referente de estilo y atractivo.

Ahora, el reconocimiento ha llegado de forma oficial, y es que la revista People lo ha nombrado "El hombre vivo más sexy de 2025", un título que Bailey ha recibido con humildad y sentido delhumor.

"Es un gran honor. Obviamente estoy increíblemente halagado. Y es completamente absurdo", decía el actor de 37 años durante la revelación del galardón en el Tonight Show de Jimmy Fallon.

Bailey hace historia al convertirse en el primer hombre abiertamente gay en recibir este título, un hecho que marca un hito en la representación y la visibilidad LGBTQ+ dentro de la industria delentretenimiento.

"Me emociona que la revista People haya invitado a alguien para otorgar este honor a alguien que realmente sabe apreciar el valor de un hombre sexy", bromeaba el intérprete con su característico ingenio.

Más allá de su éxito en pantalla, Jonathan Bailey también es conocido por su activismo y compromiso social. Es fundador de The Shameless Fund, una organización benéfica que apoya causas relacionadas con la comunidad LGBTQ+.

En paralelo, el actor continúa ampliando su carrera cinematográfica con proyectos de gran envergadura, como Wicked: Parte 2, que llega a los cines el próximo 21 de noviembre y donde Bailey da vida al príncipe Fiyero.

Según ha confesado a la revisa, no pudo evitar emocionarse "hasta las lágrimas" al ver por primera vez la película terminada.