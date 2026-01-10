Timothy Busfield, acusado de abuso sexual a un actor menor en el set de La chica de la limpieza

El actor Timothy Busfield se enfrenta dos cargos de abuso sexual infantil después de que la policía de Albuquerque, Nuevo México, emitiera una orden de arresto el pasado viernes 9 de enero.

La investigación del presunto delito sexual llega tras la acusación de dos gemelos actores que participaron en la serie La chica de la limpieza de 2022 a 2024, de la que Busfield fue director.

Uno de los niños denunció a los investigadores haber sido tocado inapropiadamente en sus partes íntimas en múltiples ocasiones durante el rodaje, cuando tenía entre 7 y 8 años, y que "tenía mucho miedo de Tim y se sintió aliviado cuando se fue del set".

Junto a ello, los registros policiales de Albuquerque han revelado que Busfield fue interrogado en noviembre, en cuya declaración jurada afirmó que supuestamente era probable que hubiera contacto físico, como hacerles cosquillas o jugar con ellos, pero dado que los padres de los menores estaban presentes, señaló que no era "raro".

"No recuerdo a esos chicos. No, no los recuerdo. La verdad es que no, no recuerdo si sucedió. No recuerdo haberles hecho cosquillas abiertamente nunca, pero para mí no sería raro", ha recogido el medio ScreenRant.

Según el medio, la policía declaró que Busfield afirmó que Elodie Yung, protagonista de la serie, había dicho que la madre de los niños estaba molesta porque no habían contado con ellos para la última temporada y sugirió que les podría haber dicho a sus hijos que mintieran como una forma de "venganza".

Elodie Yung en La chica de la limpieza | FOX

Tal y como recoge Variety, Warner Bros. realizó una investigación en 2025 después de que SAG-AFTRA recibiera una queja anónima sobre un incidente separado en diciembre de 2024, en la que Busfield habría besado a un niño en la cara en el tráiler de peluquería y maquillaje, aunque un investigador externo que no pudo corroborar esta afirmación.

Busfield está casado con la actriz Melissa Gilbert y el actor cuenta con una amplia trayectoria en series como El ala oeste de la Casa Blanca o en películas como Campo de sueños.