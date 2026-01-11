Las lágrimas de Millie Bobby Brown al ver la escena final de Stranger Things por primera vez: "Esta maldita serie"

Cerrar etapas nunca es fácil y más cuando la que estás dejando atrás es una de las más definitorias en tu vida. Millie Bobby Brown comenzó su aventura en Stranger Things hace 10 años siendo una niña y con el episodio final, la actriz dice adiós al personaje que la vio madurar y gracias al cual se le abrieron las puertas de Hollywood.

Por ello, ver su última escena en la temporada final ha sido un mar de lágrimas para ella (y para muchos fans de la serie). A continuación se vienen spoilers del último episodio de Stranger Things.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

La intérprete ha publicado un vídeo de su lacrimógena reacción cuando vio el final de Eleven en la serie de Netflix. "Gracias por todos estos años. Lo aprecio... Esta maldita serie", dice Brown con la voz entrecortada durante la escena de despedida de Mike y Eleven.

Realmente, el final de Stranger Things le dio a Eleven dos despedidas: la "oficial" y la que elige creer Mike y que cuenta al resto del grupo en su sótano.

En la primera versión, Eleven decide quedarse en el Mundo del Revés para sacrificarse y cerrar el círculo definitivamente, mientras que en la teoría de Mike, esta despedida es una ilusión creada por Kali para que ella pueda escapar y vivir en el anonimato en un país lejano.

Millie Bobby Brown en Stranger Things 5 | Netflix

Sobre cuál de los dos finales creer, eso ya depende del espectador, aunque no por ello deje de ser un cierre emotivo para una de las series más influyentes de la década.