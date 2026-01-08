Estrenos de atresplayer de enero 2025: Llega la serie de Padre no hay más que uno y el final de temporada de Los Protegidos: Un nuevo poder

Ya hemos estrenado 2026 y este enero tenemos novedades en atresplayer que harán que su cuesta cueste un poquito menos.

Padre no hay más que uno, la serie: Estreno el 25 de enero

La exitosa saga de Padre no hay más que uno amplía su particular universo con esta serie, creada por Inés de León, el 25 de enero en atresplayer. Una comedia hilarante, repleta de caos familiar, ocurrencias disparatadas y momentos entrañables. Nos presenta a la familia Vicho Vaello, formada por Daniel Pérez Prada, en el papel de Mateo, el padre de familia, y Mariam Hernández como Helena, su mujer.

El matrimonio vivirá numerosas aventuras familiares junto a sus hijos Claudio Gallego (Alex), Amanda Cárdenas (Teresa), Alberto Almodóvar (Luis), Naia de las Heras (Carola) y Olivia Cahen (Bea), y a las abuelas, Miriam Díaz Aroca y Rosario Pardo. Coescrita por Raúl Navarro, quien también codirige junto a Inés, y Juan Manuel de Vega.

Los Protegidos: Un nuevo poder se despide

La tercera temporada de Los Protegidos: Un nuevo poder llega a su fin el domingo 11 en atresplayer y a partir de entonces podrás verla completa.

Luis Fernández, Ana Fernández, Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés, Maggie García y Cosette Silguero retoman sus personajes como la familia Castillo en esta temporada, que cuenta también con la colaboración especial de Angie Cepeda y la especial adición de Elena Furiase como la agente de policía al frente de la investigación que se cierne sobre los Castillo.

Una novia por Navidad

Atresmedia ha sido pionera con su primera serie vertical, Una novia por Navidad, que protagonizan Marina Baeza y Carla Flila.

Esta microcomedia romántica ya está disponible al completo en Flooxer de atresplayer, así que, ¿a qué esperas?

Las hijas de la criada

La exitosa adaptación de la novela de Sonsoles Ónega continúa con un nuevo capítulo cada domingo en atresplayer, es el momento de ponerte al día si aún no lo has hecho y disfrutar de esta ficción de época con un reparto incomparable:

Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández protagonizan la ficción que también cuenta con Martina Cariddi, Judith Fernández, Álex Villazán, Tomy Aguilera, Álex Gadea, Xoel Fernández, Fede Pérez, Alicia Armenteros, Iolanda Muíños, Roque Ruiz, Fran Nortes, Adrián Ríos, Carlos Villarino, Camila Bossa Alba Loureiro y Alejandro Vergara, entre otros.