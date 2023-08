Jonathan Bailey ('Bridgerton') habla de las "importantes" escenas íntimas con Matt Bomer: "El sexo es tan intrínseco"

El próximo 27 de octubre llega a Showtime la serie 'Fellow Travelers' con Jonathan Bailey ('Los Bridgerton') y Matt Bomer ('Magic Mike') como protagonistas. Basada en la novela homónima de Thomas Mallon, la serie relata la relación de dos hombres homosexuales que comparten un bonito, pero complicado romance en una época complicada y peligrosa para las personas pertenecientes al colectivo LGBTQ+ que, durante la presencia de McCarthy como senador en Estados Unidos, fueron perseguidos junto a los comunistas.

Como puedes ver en el vídeo de arriba, el teaser muestra a Bailey y Bomer compartiendo apasionadas y tiernas escenas mostrando el amor de sus personajes a escondidas. Con motivo de la promoción de la serie, Bailey ha compartido detalles y claves sobre el rodaje de las escenas de sexo con Bomer y ha revelado su importancia en la serie durante una entrevista con Out.

"Creo que es tan importante. No puedes contar una historia de amor queer y no mostrar cómo el sexo es tan intrínseco", ha afirmado Jonathan. "Es algo difícil de hablar con la gente que se une pero tiene cuerpos separados. Pero si existís en el mismo cuerpo, cómo negociáis eso y lo que significa, cómo afecta el ser sumiso, y bueno, realmente, los fetiches... Todo es parte de algo".

Bailey ha confesado: "Simplemente creo que es un análisis con mucho corazón y honestidad sobre algo que sé que al menos yo siempre he querido que se explorara de manera correcta".

"Creo que es tan matizado y personal, ¿no? La forma en que la gente tiene relaciones sexuales está tan dada por hecho", ha reflexionado el actor. "Definitivamente fue la primera vez que vi arrojarse una luz sobre los roles dentro de una relación gay y el poder y el estatus de ser sumiso y dominante".

"Pero para mí, lo que me parece interesante, es el tira y afloja entre los dos", ha revelado. "Así que en realidad no es una persona que dice: 'Ahora voy a hacer esto'. Es como si se movieran como una unidad. Y creo que eso es precioso. Y siento que siempre es negociación, y siempre me interesan las personas que se identifican con un rol, y me pregunto qué es eso".

"Es una historia de amor así que eso esta muy presente en estas escenas. Entonces, incluso en la forma en que tienen relaciones sexuales, siempre se trata de generosidad y comunicación", ha compartido. "Y así es esencialmente como siento que todo este espectáculo se hizo sobre la generosidad, la comunicación y la verdad".