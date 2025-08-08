Gina Carano vuelve tras ser cancelada por compararse con los judíos en el Holocausto: Así ha sido el acuerdo con Disney

The Mandalorian fue todo un fenómeno de masas desde el día de su estreno. La audiencia se enamoró de Grogu (popularmente conocido como Baby Yoda) y Pedro Pascal no tuvo ni que quitarse el casco para triunfar en una galaxia muy, muy lejana. Entre los muchos personajes que conocimos, el de Gina Carano enamoró a los fans especialmente; pero, en 2021 Disney decidió cancelar el contrato con la actriz.

Varias publicaciones en redes sociales por parte de Carano llevaron al estudio a prescindir de Cara Dune en la tercera temporada. En una de ellas, la actriz comparaba el hecho de ser republicana con ser judío durante el Holocausto. Unas palabras que no gustaron ni a la audiencia ni a la Casa del Ratón.

Sin embargo, Carano no se conformó y demandó a Disney en 2024, alegando despido improcedente y discriminación. Exigía el pago de 75.000 dólares por daños. Su demanda estuvo financiada por Elon Musk y Disney trato de desestimarla.

Ahora, ambas partes han llegado a un acuerdo y así lo ha comunicado un portavoz de Lucasfilm a Variety: "The Walt Disney Company y Lucasfilm se alegran de anunciar que hemos llegado a un acuerdo con Gina Carano para resolver los problemas relacionados con su demanda", comienzan para, acto seguido, explicar que "la Sra. Carano siempre fue muy respetada por sus directores, coprotagonistas y personal".

El acuerdo no es simplemente judicial, puesto que el comunicado concluye afirmando que "esperamos encontrar oportunidades de colaboración con la Sra. Carano próximamente", dejando así la puerta abierta a su regresoa la franquicia Star Wars.

Así pues, con el estreno de The Mandalorian and Grogu fijado para 2026, el personaje de Cara Dune podría volver por todo lo alto. Un regreso que, polémicas aparte, muchos fans esperan con ganas.