El actor más carismático de La casa del dragón será el villano de la nueva película de Star Wars con Ryan Gosling

Han pasado ya seis años desde la última vez que vimos aquello de "Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana..." en la gran pantalla. Sin embargo, los planes de Disney para Star Wars no terminaron con el Episodio IX y muy pronto veremos su regreso a las salas.

La conclusión de la serie The Mandalorian llegará en 2026 con The Mandalorian and Grogu. Una cinta que se situará entre el episodio VI y VII para poner fin a la saga liderada por Pedro Pascal. Ahora bien, el evento que más interés ha despertado se producirá en 2027, con Star Wars: Starfighter.

La nueva entrega de la franquicia se situará cinco años después del Episodio IX y Ryan Goslingmarcará el camino. Mia Goth (X, Pearl, MaXXXine) acompañará a Gosling en esta aventura; pero no será la única.

Matt Smith ha sido confirmado como el villano de la película. El eterno Dr. Who abandonó los viajes en el tiempo para ponerse en la piel de Daemon Targaryen en La casa del dragón. Un personaje que se supo ganar los corazones de todos los fans de Poniente por su doble moral, carisma y violencia sin escrúpulos.

Daemon en 'La Casa del Dragón' | HBO Max

Así pues, Deadline ha informado de que Smith se ha unido al universo de Star Wars, encarnando a un personaje que todavía no ha sido desvelado. ¿Quizás un sith? ¿Un seguidor de Palpatine? ¿El líder de un posible tercer Imperio? Sin duda, los detalles verán la luz con cuentagotas; aunque este fichaje sigue demostrando el esfuerzo de Disney por recuperar el interés del público por la franquicia.

Faltan dos años para el estreno de Star Wars: Starfigher. Tiempo más que de sobra para hacer apuestas, imaginando cómo será el enfrentamiento entre Ryan Gosling y Matt Smith en la gran pantalla.