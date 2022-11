Elizabeth Debicki asusta de su parecido con Lady Di en 'The Crown': "Es como estar con Diana"

Hace apenas 24 horas que se estrenó en Netflix la esperada temporada 5 de 'The Crown' y parece que ya no se habla de otra cosa.

Esta temporada aborda unos años clave para la Familia Real y que fueron muy mediáticos debido a la relación (y ruptura) de la princesa Diana de Gales y el príncipe Carlos.

Elizabeth Debicki ha tomado el testigo de Emma Corrin interpretando a Lady Di, y su transformación ha sido asombrosa como hemos podido ver en los avances. Y al parecer incluso el biógrafo de Diana, quien pasó mucho tiempo con ella, ha opinado sobre su interpretación.

Diana de Gales (Elizabeth Debicki) con el 'vestido de la venganza' en 'The Crown' | Netflix

En una entrevista en Good Morning Britain, Andrew Morton asegura que su interpretación es "deslumbrante" y que se merece todos los premios.

"Fue como estar en la habitación con Diana. Y no digo esto a la ligera, pero esa interpretación de verdad encarna a la Diana que yo conocí durante años a principios de los 90", afirma el escritor.

Morton es el autor de 'Diana: Her True Story - In Her Own Words', que escribió a través de numerosas entrevistas secretas con ella, que de hecho ahora han sido reflejadas en la serie, lo cual confiesa que le ha "impactado".

"El papel que usé para escribir el libro era el mismo. La tipografía era la misma. La atención a los detalles es increíble. Realmente me ha impresionado", revela dejando clara su opinión de la adaptación de Netflix.

La temporada 5 de 'The Crown' ya está disponible al completo y menciona algunos momentos históricos que vas a sentir la necesidad de buscar en Google al momento, así que te ayudamos explicándolos todos aquí.

