El desplante de Sydney Sweeney a Zendaya que aviva los rumores de mala relación tras el final de Euphoria

La temporada 3 de Euphoria ya ha terminado despidiéndonos para siempre de la serie de HBO. La polémica ha sido otra de las protagonistas de la entrega ya sea por las críticas a sus escenas de desnudos, por el devenir de la serie o por las muertes de dos de sus protagonistas.

Pero, más allá de la trama, ha habido otra polémica que ha polarizado gran parte de la conversación fuera de cámara, la mala relación entre sus actores, concretamente con Zendaya y Sydney Sweeney.

Una vez que se ha emitido el episodio final de la serie, Sydney ha hecho una publicación en su cuenta de Instragram que ha titulado, "Llámalo actuar". Una galería de fotos de la actriz durante el rodaje con gran parte de sus compañeros entre los que destacan: Jacob Elordi, Alexa Demie, el desaparecido Eric Dane, Maude Apatow o incluso Rosalía.

Al ver todas las imágenes es evidente observar que falta la otra gran protagonista de la serie, Zendaya. No sale en ninguna foto, y es que las dos actrices estrella de la ficción no han coincidido en casi nada de la tercera temporada. Solo salen en una escena juntas y prácticamente ni se miran.

Por ello, esta publicación ha avivado de nuevo los rumores sobre su mala relación después de evitarse en la premiere de la temporada 3 en Los Angeles donde Zendaya no quiso posar junto a ella y el resto de compañeros.

Los motivos que se han barajado sobre este feud son: desde que tienen posturas políticas contrarias a que Sydney estaba interesa en Tom Holland, la pareja de Zendaya.