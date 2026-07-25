El spin-off de The Big Bang Theory mata a un personaje original de la serie: ¿Qué supone para su futuro?

Los fans de The Big Bang Theory están de enhorabuena ya que su querida serie ha estrenado Stuart no consigue salvar el universo, el spin-off protagonizado por el dueño de la tienda de cómics.

Con el primer episodio ya disponible en HBO Max, muchos se sorprendieron a ver el cameo de una de las estrellas principales de la serie, así que si no quieres comerte spoilers, no sigas leyendo.

Escena de Stuart no consigue salvar el universo | HBO Max

Kunal Nayyar retoma al papel de Raj Koothrappali en una versión del personaje irreconocible, con barba y sin recordar quién es Stuart, aunque su aparición no se limita a un simple guiño, ya que confirma que el secreto para arreglar la situación está en la máquina que les ha llevado a esa realidad.

Sin embargo, justo cuando parece que puede reparar la máquina, Kripke le dispara por la espalda. Una muerte que deja al grupo sin una persona clave para los saltos dimensionales.

En declaraciones a Deadline, Chuck Lorre y Bill Prady, creadores de la serie junto a Zak Penn, señalaron que Raj "solo ha desaparecido en este universo, como Kripke indica en el siguiente".

Kunal Nayyar como Raj en Stuart no consigue salvar el universo | HBO Max

"Nos gustó la idea, creo que todos pensamos que sería divertido hacerlo porque sabíamos que podíamos traerlos de vuelta. Pero creo que será divertido para la gente que vea el primer episodio, ¿no crees? Que habrá un momento de '¡Oh, Dios mío, mataron a Raj!'", han dicho.

Es decir, aunque el barbudo Raj haya muerto, eso no descarta otras versiones del personaje, tal y como se pudo ver en el avance se la serie.

Eso sí, quien no regresará es Jim Parsons . Y es que el actor de Sheldon dejó claro recientemente que no estaba interesado en retomar al personaje.