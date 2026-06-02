Las palabras de Zendaya tras el dramático final de Euphoria y el impactante destino de Rue en la serie

La temporada 3 de Euphoria ha termina tras la emisión del episodio 3x08 de la serie después de 3 temporadas que se han distribuido en 6 largos años.

¡Cuidado hay SPOILERS! Esta tercera temporada ha sido muy controvertida ya que muchos han acusado a la serie de perder su esencia y de mostrar escenas demasiado explícitas a nivel sexual.

Pero lo más impactante del final es que dos de sus personajes principales mueren de una forma muy traumática. La primera muerte fue la de Nate, el personaje de Jacob Elordi, con una muerte terrible.

Adewale Akinnuoye-Agbaje y Zendaya como Alamo y Rue en la temporada 3 de Euphoria | HBO

Y en el episodio hemos conocido el trágico destino de Rue, interpretada por Zendaya. Después de tener trabajar con la DEA para pillar con un gran cargamento de droga a Laurie y Alamo, este último acaba matando a Rue al darle unas pastillas adulteradas con fentanilo.

Después de la emisión del episodio se emitió un detrás de las cámaras donde sale Zendaya hablando al equipo: "Solo quiero darles las gracias".

"Estoy increíblemente agradecida con cada uno de ustedes, y muchos han estado aquí desde el principio y me han visto crecer. Ha sido un placer y un honor. Muchísimas gracias", dijo en el set a todos con los que ha trabajado estos años.

Zendaya como Rue en la temporada 3 | HBO

Además, su creador Sam Levinson dedicó unas palabras a Zendaya en ese mismo programa tras las cámaras: "La actuación de Zendaya ha sido maravillosa y compleja a lo largo de estas temporadas", explica.

"Nos enamoramos de este personaje, esta chica imperfecta, con muchos problemas, pero con buen corazón que intenta hacer lo correcto, al menos a veces. Es una bendición trabajar con gente talentosa y con gente a la que quieres".