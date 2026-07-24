Estrenos de cine del 24 de julio: llega Tres de más, la nueva comedia de Atresmedia Cine con Kira Miró y Salva Reina

Tres de más

Tres de más es la nueva comedia familiar de Mar Olid, protagonizada por Kira Miró y Salva Reina y que cuenta con la participación de Atresmedia Cine. En esta película, Julia y Ernesto lo tienen todo: una relación envidiable, carreras de éxito y, sobre todo, una vida ideal sin hijos. Pero un día despiertan y se encuentran con tres niños que insisten en llamarlos mamá y papá. Su vida perfecta se ha esfumado. Completan el reparto Luna Fulgencio, Ian Cortegoso, Adriana Bidae, Antonio Pagudo, Marta Hazas y David Lorente.

Duración: 98 minutos.

Insaciable

Insaciable, el nuevo largometraje de terror de la directora australiana Natalie Erika James (Relic), llega a los cines este viernes con una propuesta que combina body horror y crítica social. La película sigue a Hana, una estudiante de medicina obsesionada con transformar su cuerpo que acaba adentrándose en una inquietante espiral tras recurrir a un supuesto método milagroso para adelgazar. Protagonizada por Midori Francis, Danielle Macdonald y Madeleine Madden, la cinta explora la presión por la imagen corporal a través de un relato sobrenatural y perturbador.

Duración: 112 minutos.

El anfitrión

Willem Dafoe regresa a la gran pantalla en El anfitrión, un intenso thriller de intriga y poder. El actor encarna a un influyente magnate griego inspirado en Aristóteles Onassis, en una historia cargada de tensión y secretos. Completan el reparto internacional Joe Cole, Carlos Cuevas, Emma Suárez y Vic Carmen Sonne. La película está basada en la aclamada novela The Birthday Party de Panos Karnezis.

Duración: 103 minutos.

El sueño americano

La comedia francesa El sueño americano, dirigida por Anthony Marciano, descubre la historia real de superación de Bouna Ndiaye y Jérémy Medjana, dos soñadores sin experiencia ni contactos en el mundo del deporte que consiguieron llegar a lo más alto, convirtiéndose en los agentes franceses más influyentes de la NBA. En la estela de películas como 'Intocable' de Olivier Nakache y Eric Toledano 'El sueño americano' es una feel-good movie que trata temas como el espíritu de superación, la amistad inquebrantable y la pasión como motor de vida.

Duración: 122 minutos.

Motor City

Motor City, de Potsy Ponciroli, narra la historia de John Miller, un joven de Detroit cuya vida y novia le son arrebatadas cuando un gánster local le tiende una trampa y le envía a prisión. Al salir de la cárcel, Miller desata una vorágine de venganza contra los que le hicieron daño mientras intenta recuperar a su novia. Alan Ritchson, Shailene Woodley y Ben Foster protagonizan la cinta.

Duración: 103 minutos.

El mensaje

Iván Fund dirige El mensaje, una tierna y poética fábula sobre la necesidad de crecer en la que una niña de 9 años tiene el extraño don de comunicarse con los animales. Sus tutores convierten esta habilidad en un peculiar negocio y recorren la Argentina rural ofreciendo un singular servicio de médium para mascotas, a través del cual las personas pueden escuchar aquello que sus animales nunca han podido decirles.

Duración: 91 minutos.

Rufus, la serpiente que no sabía nadar

Dirigida por el cineasta noruego Endre Skandfer, Rufus es la adaptación al 3D de un clásico de la literatura nórdica que reinventa bajo un nuevo concepto visual algunos de los más célebres mitos nórdicos y sus criaturas fantásticas: el icónico personaje de los libros infantiles de los años 70 Ruffen, creados por el escritor Tor Age Bringsværd y el ilustrador Thore Hansen.

Duración: 80 minutos.