¿Es por Tom Holland la 'pelea' de Zendaya y Sydney Sweeney? Los rumores tras las cámaras de Euphoria

La temporada 3 de Euphoria, que tantos años han esperado los fans, está por fin a la vuelta de la esquina y con ella han vuelto a tomar protagonismo las polémicas y rumores de problemas detrás de las cámaras.

Desde el hecho de que los protagonistas apenas interactuaran y posaran por separado en la premiere, a los rumores de que Sam Levinson, el creador, y Zendaya no se hablan desde hace tiempo.

Pero hay otra relación que parece rota, y es la de Zendaya y Sydney Sweeney. Se ha hablado mucho en redes y medios sobre las coprotagonistas chocando por diferentes razones, aunque no hay nada confirmado.

Una fuente ha asegurado a The Sun que el origen de la tensión habría sido por Tom Holland, pareja de Zendaya.

"Los responsables de Euphoria son perfectamente conscientes de que [Zendaya y Sydney] no se llevan bien. Ya años antes había tensiones. Era un secreto a voces que a Sydney le gustaba Tom y coqueteaba con él cuando visitaba el set", asegura dicha fuente.

"Eso no le sentó bien a Zendaya. Y no se les ha visto juntas socialmente desde entonces. Sus caminos apenas se han cruzado rodando la temporada tres", añade.

A estas declaraciones se le suman otras especulaciones en TikTok que apuntan a que su distanciamiento podría deberse a tener ideologías muy contrarias, la propia Sweeney se ha visto envuelta en varias polémicas por sus asociaciones con la extrema derecha estadounidense.

Parece claro que nunca sabremos exactamente lo que pasó, y que solo el tiempo dirá si ha merecido la pena conseguir juntar a tantas estrellas años después para la temporada 3.