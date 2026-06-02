Sam Levinson justifica la dolorosa muerte del episodio final de Euphoria: "No hay que endulzarlo. Lo hice por Angus Cloud"

Esta noticia tiene SPOILERS del episodio final de Euphoria. La serie de HBO ha terminado después de 3 temporadas con una muerte que ha encogido el corazón de todos.

Y es que, Rue Bennett, el personaje de Zendaya en la serie, muere después de que Alamo Brown se enterara que había estado colaborando con la DEA y le diera pastillas adulteradas con fentanilo.

Adewale Akinnuoye-Agbaje y Zendaya como Alamo y Rue en la temporada 3 de Euphoria | HBO

Sobre este trágico destino de Rue, su creador Sam Levinson ha justificado su decisión en una programa tras las cámaras que se puedo ver después de la emisión del episodio: "Simplemente me pareció un final honesto", explica. "El final honesto es que la gente como Rue no lo logra".

"La gente recae. La cagan. No están preparados para rehabilitarse. Y antes no morían como ahora, con la afluencia de fentanilo a este país", explica respecto a cómo la población de Estados Unidos se está viendo afectada por esta situación.

"Puedo decir con absoluta certeza que si estuviera pasando por lo que pasé cuando era joven, tampoco estaría aquí. No hay por qué endulzarlo. Quería contar esta historia por Angus [Cloud] y por las personas a las que no se les dio una segunda oportunidad", termina diciendo.

Hay que recordar que el actor Angus Cloud, actor de la serie que interpretaba a Fez, murió con solo 25 años el 31 de julio de 2023, a consecuencia de una sobredosis.

Levinson ha tenido presente en todo momento a Angus en esta temporada y ha querido honrar su memoria.