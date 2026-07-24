Nicole Kidman, fotografiada en un hotel de Italia con un conocido inversor tras su divorcio de Keith Urban

Nicole Kidman vuelve a ser el centro de todas las miradas tras dejarse ver durante sus vacaciones de verano.

Según las imágenes publicadas por Page Six, la actriz de 59 años ha sido fotografiada charlando entre sonrisas y complicidad con el inversor de capital privado Michael Reinstein a las afueras de su hotel en Portofino, Italia.

El encuentro con el fundador de la firma Regent supone una de sus escasas salidas públicas tras haber dado por finalizado el pasado mes de enero su divorcio con el músico Keith Urban.

Un fin de matrimonio marcado por la intención de mantener una relación cordial tras la que incluso le ha llegado a dedicar un sorprendente mensaje público felicitándole el día del padre a su exmarido.

A pesar de que las imágenes han desatado todo tipo de especulaciones sobre su vida sentimental, el entorno de la artista ha reiterado que su prioridad absoluta sigue siendo el bienestar de sus dos hijas en común, Sunday y Faith.

Nicole Kidman y Keith Urban con su hija Sunday Rose | Gtres

La propia Kidman fue entrevistada por Variety tras la ruptura para explicar sus motivos para no entrar en detalles mediáticos: "Estoy agradecida por mi familia, por mantenerla como está y por seguir adelante. Eso es todo".

Asimismo, la ganadora del Oscar quiso zanjar cualquier polémica asegurando que "siempre va a estar buscando lo que es bueno" y remarcando la postura que mantendrá en adelante: "Me mantengo en la idea de que 'somos una familia', y eso es lo que seguiremos siendo".