De Tasio a Miguel: todas las apuestas de Claudia al amor en Sueños de libertad

Claudia, el personaje que interpreta Isabel Moreno en Sueños de libertad, se ha convertido en uno de los más queridos por la audiencia por su simpatía, su empatía, su espontaneidad, su capacidad para superarse y también para superar todas las dificultades. Y no han sido pocas las que ha enfrentado y muchas de ellas relacionadas con el amor.

Tasio, la primera gran decepción

Tasio y Carmen proponen a Claudia adoptar a su bebé… ¡pero ella se niega rotundamente! | Antena 3

Casi sin haber deshecho aún la maleta en la colonia De la Reina, Claudia conoció al que sería su primer gran amor en Toledo: Anastasio, que puso todo de su parte para conquistar a la recién llegada.

Y lo consiguió. Vivieron un intenso y breve romance que terminó abruptamente cuando Claudia descubrió que su Anastasio era el Tasio de Carmen, su compañera en la tienda y en aquel entonces una firme candidata a mejor amiga. El cataclismo fue importante, pero lograron remontar la situación. Tasio se hizo perdonar y tuvo una bonita boda con Carmen con Claudia como invitada.

Pero entonces, llegó el segundo cataclismo. Claudia descubrió que estaba embarazada de Tasio. Y a partir de ahí asistimos a una extraña evolución que convirtió a ese triángulo amoroso que estaba viviendo una situación bastante incómoda en una familia donde todos decidieron ceder pensando en lo que era más importante: el bebé.

Mateo, su gran amor

Mateo y Claudia vuelven ilusionados de Toledo, ¡han encontrado el local para montar la librería de sus sueños! | Antena 3

En medio de aquella vorágine, donde Claudia era la protagonista de todos los comentarios, conversaciones, cuchicheos y rumores, otro hombre se fue haciendo fuerte en su vida.

Era Mateo, que había llegado como operario de la fábrica y terminó siendo el párroco asistente del peculiar don Agustín. Mateo era por encima de todo una buena persona. De hecho, con el paso del tiempo aún nos preguntamos cómo era posible que fuera hijo de aquel don Pedro, que tantos dolores de cabeza nos causó.

La suya fue una relación cocinada a fuego lento. Fueron buenos amigos antes de que sus sentimientos fueran más fuertes que la vocación sacerdotal de él y las dudas de ella.

Mateo, Claudia, Tasio y Carmen demostraron que podían ser felices los cuatro y, sobre todo, que podían ser una familia para el bebé que venía en camino. Lástima que nunca pudimos comprobar cómo iban a pasar de la teoría a la práctica porque el destino (y los guionistas) les jugaron una muy mala pasada.

Claudia y nosotros seguimos añorando a Mateo porque en medio de las intrigas, los odios, las trampas y el juego sucio, él brillaba con la luz de la bondad y la generosidad. Mateo y Claudia se merecían ser felices. Él ya no lo será, pero los guionistas le deben a ella una buena cantidad de momentos felices por su pérdida y por la de su bebé.

Raúl y Salva, los intentos fallidos

Raúl le pide matrimonio a Claudia y ella acepta sin pensarlo: "¡Claro que me caso contigo!" | Antena 3

A partir de ahí Claudia fue un alma en pena que vagaba por la colonia, pero si bien en el amor no ha sido muy afortunada, sí lo es en grandes y buenos amigos, que no la dejaron sola ni un solo segundo y que la apoyaron constantemente para que recuperara esa sonrisa que ilumina la pantalla.

La primera vez que se dio una nueva oportunidad de tomarse un café en la cantina o de ir al cine con otro hombre fue con Raúl. Esta vez tampoco fue fácil porque él tenía una relación clandestina con María y veía a la dependienta como una amiga. Pero cuando la señora De la Reina lo hizo a un lado y se le cayó la venda, comenzó a ver a su amiga con otros ojos.

Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que esa relación tenía poco recorrido siendo el mejor ejemplo de incompatibilidad de caracteres o, más bien, de intereses. Raúl adoraba la velocidad y Claudia se mareaba en cuanto se subía a un coche porque no puede olvidar que su gran amor y su hijo murieron en la carretera. Así que cuando Raúl tuvo que elegir entre el sueño profesional de su vida y su incipiente relación, todos sabíamos cómo se iban a suceder los acontecimientos.

Claudia da un paso más con Salva … ¡y se declara! | Antena 3

A partir de ahí, Claudia dejó a un lado el amor por una temporada hasta que llegó Salva, el nuevo cantinero. Fue entonces cuando conocimos a una nueva Claudia, que apostó por dar el primer paso, y el segundo, y el tercero, y el cuarto; pero el nuevo vecino de la colonia había desviado la mirada en otra dirección.

Para Claudia fue un golpe doblemente duro. Por un lado, porque se sintió rechazada por el hombre por el que había apostado. Por otro lado, porque su nueva amiga Mabel estaba en la ecuación y ella tardó demasiado en saberlo.

Miguel, el opuesto complementario

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Claudia y Miguel, más cerca que nunca tras su cita en el cine... ¿habrá beso? | Antena 3

Lo interesante es que Mabel también está relacionada con el nuevo noviazgo de Claudia porque es la hermana de Miguel. Este romance está todavía en sus primeros compases, pero ya nos hace tanta o más ilusión que a ellos. ¿Por qué?

Porque Claudia se merece una relación bonita, feliz y duradera. Porque Miguel, aunque hace relativamente poco que lo conocemos, se ha ganado nuestro corazón. Y el valor que está demostrando en su trato con Claudia se merece que salga bien.

Sabemos que no va a ser fácil. Claudia es transparente y Miguel es un libro muy complicado de abrir y leer, pero quizá esa diferencia de caracteres tan evidente sea justo lo que ambos necesitan porque se complementan. Ojalá que les vaya bonito.