Hallan muerta a la escenógrafa de La maravillosa Sra. Maisel y poco después a su marido en un parque: Su hijo de 11 meses estaba con ella

Según ha confirmado recientemente el Departamento de Policía de Nueva York a través de un comunicado oficial, la diseñadora de escenografía Mary Kate Golding, de 34 años, ha sido hallada muerta tras una llamada al 911 por agresión.

La mujer ha sido encontrada en el sótano de su vivienda con una puñalada en la espalda. En el interior del domicilio, las autoridades localizaron completamente ileso al hijo de 11 meses del matrimonio.

Una fuente del NYPD informó a PEOPLE que, apenas seis horas más tarde, las autoridades respondieron a otro aviso por una persona ahorcada inconsciente en el cercano Astoria Park, donde encontraron sin vida a Joseph Azzaretto, de 33 años y esposo de la víctima.

Las fuentes del NYPD señalaron que la principal hipótesis con la que trabajan los investigadores es un "posible asesinato-suicidio".

Golding contaba con una destacada trayectoria en la industria audiovisual tras participar en producciones como La maravillosa Sra. Maisel, The Big Sick, Marry Me o Goosebumps.

Además, el trágico suceso vuelve a golpear a la familia Azzaretto, marcada ya por antecedentes trágicos después de que el hermano menor de Joseph fuera condenado por la muerte a tiros de su propio padre en 2020.