La Casa del Dragón temporada 3: ¿Cuántos capítulos tiene y cuándo se estrenan?

La temporada 3 de La Casa del Dragón llega en este verano para que tengamos mucha diversión más allá del Mundial de Fútbol.

Los dragones de HBO Max aterrizan en España el 22 de junio, este próximo lunes, fecha en la que se estrenará la temporada 3 de la serie, spin off de Juego de Tronos.

Seguiremos conociendo las traiciones y peleas entre los Targaryen inspiradas por la novela de George R R Martin, Fuego y sangre.

Dejamos a Rhaenyra muriéndose por vengar la muerte de su hijo y toda esa ira desembocará en la Batalla de Gullet al inicio de la temporada.

La temporada 3 de La Casa del Dragón seguirá la estela de la segunda y sólo tendrá 8 capítulos (sí, se nos hizo corta). Recordemos que la primera temporada tuvo 10 capítulos. Como ya es habitual en HBO Max, los episodios se irán publicando de manera semanal los lunes, terminando esta tercera temporada el 9 de agosto.

Tras eso, nos quedará una temporada más por disfrutar de La Casa del Dragón, que culminará en la cuarta temporada, prevista para 2028.