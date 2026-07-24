Matt Damon le contó primero a Ben Affleck que a su mujer que protagonizaría La Odisea: "¿Por qué no me lo dijiste antes?"

Matt Damon se encuentra plenamente inmerso en la promoción de La Odisea, la superproducción dirigida por Christopher Nolan donde interpreta a Odiseo.

Un gran estreno que llega tiempo después de que el actor confesara el lado más duro de Hollywood y cómo le afecta en su rol como padre.

Sin embargo, el camino hacia este proyecto comenzó con un divertido malentendido familiar. Y es que en una entrevista concedida al programa 100 Questions with Tom Simons, el intérprete explicó que intentó contactar primero con su mujer, Luciana Barroso, pero al estar en una reunión de Zoom decidió llamar a su amigo Ben Affleck: "Llamé inmediatamente a mi esposa... Llamé a Ben Affleck. Se puso histérico. Estuve hablando con él por teléfono durante media hora".

Matt Damon y Ben Affleck pasando un buen rato | Getty Images

Instantes después de colgar el teléfono con Affleck, Damon recibió un mensaje de texto de su esposa que decía: "¿Por qué no me lo dijiste antes?".

Y es que Affleck y Luciana estaban en el mismo edificio en ese momento, y el actor había corrido a la oficina de la productora para compartir la buena noticia en persona.

Matt Damon como Odiseo en La odisea | Universal

En la misma entrevista, su compañero de reparto Tom Holland confesó que la primera persona a la que avisó tras conseguir el papel fue a su esposa Zendaya, que interpreta a la diosa Atenea en la cinta: "Estaba eufórica. Fue la primera persona a la que se lo conté".

Una anécdota que refleja sin duda el entusiasmo de un elenco repleto de estrellas para dar vida a la clásica adaptación de Homero.