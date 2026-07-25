ESTRENO 25 DE NOVIEMBRE
Tráiler de Blade Runner 2099: Hunter Schafer y Michelle Yeoh suceden a Harrison Ford y Rutger Hauer
Se ha desvelado en la Comic-Con de San Diego el primer vistazo a Blade Runner 2099, la serie secuela del clásico de ciencia ficción de Ridley Scott con Hunter Schafer y Michelle Yeoh como protagonistas.
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Después de cinco años de desarrollo, Blade Runner 2099 ya tiene su primer tráiler. El avance se ha mostrado en la Comic-Con de San Diego y se ha desvelado a Michelle Yeoh y Hunter Schafer como coprotagonistas, junto a otros actores como Dimitri Abold, Matthew Needham, Daniel Rigby o Lewis Gribben.
Según la sinopsis, Cora (interpretada por Hunter Schafer) es una humana que ha vivido toda su vida huyendo y adoptando múltiples identidades falsas. Para asegurar el bienestar y estabilidad de su hermano, acepta una última identidad y se ve obligada a colaborar con Olwen (interpretada por Michelle Yeoh), una veterana replicante Blade Runner que está llegando al final de su vida útil.
La miniserie constará de ocho episodios, se estrenará el 25 de noviembre de 2026 en Prime Video y se sitúa 50 años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, la secuela de Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford.
En las primeras imágenes, el personaje de Schaefer se asemeja al de Ford (Deckard) en la película original y el de Yeoh al de Hauer (Roy Batty) aunque la serie se aborda desde el punto de vista del replicante.
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