Tráiler de Blade Runner 2099: Hunter Schafer y Michelle Yeoh suceden a Harrison Ford y Rutger Hauer

Después de cinco años de desarrollo, Blade Runner 2099 ya tiene su primer tráiler. El avance se ha mostrado en la Comic-Con de San Diego y se ha desvelado a Michelle Yeoh y Hunter Schafer como coprotagonistas, junto a otros actores como Dimitri Abold, Matthew Needham, Daniel Rigby o Lewis Gribben.

Según la sinopsis, Cora (interpretada por Hunter Schafer) es una humana que ha vivido toda su vida huyendo y adoptando múltiples identidades falsas. Para asegurar el bienestar y estabilidad de su hermano, acepta una última identidad y se ve obligada a colaborar con Olwen (interpretada por Michelle Yeoh), una veterana replicante Blade Runner que está llegando al final de su vida útil.

Michelle Yeoh en Blade Runner 2099 | Prime Video

La miniserie constará de ocho episodios, se estrenará el 25 de noviembre de 2026 en Prime Video y se sitúa 50 años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, la secuela de Denis Villeneuve y protagonizada por Ryan Gosling y Harrison Ford.

En las primeras imágenes, el personaje de Schaefer se asemeja al de Ford (Deckard) en la película original y el de Yeoh al de Hauer (Roy Batty) aunque la serie se aborda desde el punto de vista del replicante.