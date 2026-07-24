Suri, la hija de Katie Holmes y Tom Cruise, ya tiene su primer papel como actriz: Sigue lo pasos de sus padres

La hija de Tom Cruise, Suri Cruise, consolida su vocación artística en el ámbito académico universitario.

Y es que según ha revelado en exclusiva el portal Page Six, la joven de 20 años protagonizará Midsummer!, una versión moderna de la clásica obra de William Shakespeare El sueño de una noche de verano.

La función, interpretada por estudiantes de la Universidad Carnegie Mellon en el Peirce Studio del Trust Arts Education Center de Pittsburgh, ofrecerá dos representaciones entre el 31 de julio y el 1 de agosto, para posteriormente dar el salto internacional y debutar en el Reino Unido dentro del marco del Festival Fringe de Edimburgo 2026.

Suri, la hija de Tom Cruise y Katie Holmes | Gtres

La información obtenida confirma además que la hija de Tom Cruise y Katie Holmes (quien adoptó profesionalmente el nombre de Suri Noelle tras graduarse en la secundaria LaGuardia de Nueva York) se encuentra estudiando la especialidad de teatro musical en la escuela de arte dramático, despejando los rumores que la situaban cursando estudios de moda.

Un paso firme en su formación tras haber participado el pasado marzo en la lectura dramatizada de Cosmic Microwave Background en el New Hazlett Theater de Pittsburgh, mientras mantiene su vida privada alejada del foco mediático y de su padre, con quien no mantiene relación desde el divorcio de los actores en 2012.