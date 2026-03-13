¿Se habla con Zendaya? La ausencia de Sydney Sweeney en la foto grupal de Euphoria en medio de rumores de pelea

Sydney Sweeney y Zendaya vuelven a estar en el centro de la conversación entre los fans de Euphoria. En plena promoción de la temporada 3, un detalle en el nuevo adelanto de la serie ha reavivado los rumores sobre una posible tensión entre ambas actrices.

La serie de HBO Max se prepara para regresar el próximo 12 de abril con su esperada tercera entrega, después de varios años de pausa. El nuevo avance publicado por la plataforma muestra algunos momentos detrás de cámaras del rodaje y reúne a varias de sus protagonistas en una sesión de fotos promocional.

Sin embargo, el clip ha generado conversación entre los fans por un detalle que no ha pasado desapercibido.

En las imágenes se puede ver a Zendaya, Hunter Schafer, Alexa Demie y Maude Apatow posando juntas y riendo frente a la cámara durante la sesión. Pero muchos espectadores notaron rápidamente una ausencia evidente: la de Sydney Sweeney.

La actriz sí aparece en el adelanto, aunque solo en una toma individual en la que sonríe frente a la cámara, mientras que el resto del elenco femenino comparte la foto grupal. El vídeo también incluye una breve aparición de Jacob Elordi, otro de los protagonistas de la serie.

La situación ha provocado especulaciones en redes sociales sobre una posible tensión entre Sweeney y Zendaya, algo que ya había sido objeto de rumores en el pasado. Sin embargo, según fuentes citadas por Page Six, la ausencia de Sweeney en esa foto concreta no tendría nada que ver con una supuesta disputa entre las actrices.

Al parecer, la sesión de fotos se realizó en un momento en el que Sweeney estaba ocupada rodando otra escena, lo que habría impedido que participara en ese momento concreto. Los rumores de conflicto entre ambas actrices surgieron en noviembre de 2025, cuando algunos medios afirmaron que mantenían diferencias personales relacionadas con sus posturas políticas.

En particular, se señaló que Sweeney es votante republicana registrada y que su campaña publicitaria para American Eagle, la cual le costó el apodo de Barbie MAGA, generó polémica después de que algunos críticos interpretaran ciertos elementos de la campaña como problemáticos.

Según esos informes, las tensiones habrían llegado hasta el punto de que ambas actrices evitaran aparecer juntas en entrevistas o eventos promocionales. Por ahora, ninguna de las dos ha confirmado públicamente la existencia de un conflicto.

Mientras tanto, el nuevo adelanto de la tercera temporada ha vuelto a poner a Euphoria en el centro de la conversación, aumentando la expectación de los fans ante el regreso de una de las series más populares de HBO.