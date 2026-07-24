Millie Bobby Brown revela las burlas que sufría de sus compañeros en el rodaje de Stranger Things: "Me avergonzaban"

Millie Bobby Brown ha desvelado una incómoda a la par que divertida situación que vivió durante los años de grabación de la exitosa ficción de Netflix, Stranger Things.

Durante su paso por Hot Ones, la actriz ha confesado que sus compañeros de reparto estadounidenses solían avergonzarla por los platos tradicionales británicos que llevaba para comer al set.

La intérprete que dio vida a Eleven ha recordado de forma literal la insistente reacción de los demás actores del elenco: "Cuando estaba en Stranger Things, me avergonzaban mucho por mi comida. Cuando iba a la serie, todos eran estadounidenses y me decían: ¿Qué demonios estás comiendo?".

Según relata, el resto del reparto no dudaba en criticar abiertamente el aspecto de sus menús: "Porque decían algo así como: 'Es como si vivieras en el siglo XIX y hubieras encontrado una especie de especialidad. Está como envuelto en papel de aluminio'. Y yo les decía: '…Es una patata asada con judías y queso. No es nada'".

Actores de Stranger Things: Jamie Campbell Bower, Caleb McLaughlin, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo y Finn Wolfhard | Reuters

Estas particulares críticas culinarias obligaban a la joven estrella a apartarse del resto del equipo para poder almorzar tranquilamente, una revelación que coincide temporalmente con la loca teoría de que la temporada final de Stranger Things podría no haber acabado debido al "inconformity gate".

Dejando a un lado el éxito de la serie tras su dramático cierre a finales de año, la actriz ha rememorado con humor el absoluto choque cultural que suponía su comida en los estudios americanos pero cómo cambiaba al regresar a su tierra: "Así que no lo entendieron, pero cuando voy al set en Inglaterra, todos dicen: '¡Qué bien que comes una patata asada! ¡Genial!'".