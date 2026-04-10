El vídeo del tenso cara a cara entre Zendaya y Sydney Sweeney en la premiere de Euphoria… y el desplante a Sam Levinson

La premiere de la temporada 3 de Euphoria sigue dejando titulares… y no precisamente por la serie. Un vídeo viral ha captado el momento en el que Zendaya y Sydney Sweeney coinciden en la alfombra roja, pero evitan saludarse, alimentando aún más los rumores de mala relación.

En las imágenes, ambas actrices se encuentran a pocos metros, pero no hay interacción: ni saludo, ni gesto cómplice, ni foto juntas. Un detalle que no ha pasado desapercibido para los fans, que ya venían señalando la distancia entre ambas durante todo el evento.

De hecho, la ausencia de imágenes conjuntas durante toda la premiere (algo muy poco habitual en un reparto principal) ya había hecho saltar las alarmas. Y este momento ha sido interpretado por muchos como la confirmación visual de esa tensión.

Pero no fue el único gesto que ha dado que hablar.

Zendaya también protagonizó otro momento incómodo con el creador de la serie, Sam Levinson. Aunque llegaron a saludarse brevemente, la actriz evitó posar con él en el photocall, algo que rápidamente se hizo viral y que ha sido interpretado como un desplante.

Este gesto cobra más relevancia en el contexto de los rumores sobre un posible distanciamiento entre ambos durante los últimos años, marcados por retrasos en la producción y diferencias creativas.

Por ahora, ninguna de las dos ha hecho declaraciones al respecto. Pero las imágenes han sido suficientes para que las redes ardan y el foco se desvíe (una vez más) de la serie hacia lo que ocurre fuera de cámara.

Porque si algo está claro es que Euphoria no solo genera conversación por su historia… sino también por todo lo que pasa entre bastidores.