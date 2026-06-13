Steven Spielberg confirma una de las mayores dudas de E.T. 44 años después: ¿volvió a ver a Elliot tras el final de la película?

Steven Spielberg vuelve a los cines con El día de la revelación, en la que de nuevo explora la temática extraterrestre, algo que ya hizo en Encuentros en la tercera fase, La guerra de los mundos o en E.T., quizás su mayor éxito con permiso de Tiburón.

De esta mítica película han pasado ya 44 años de su estreno, pero sigue estando muy presente en el imaginario colectivo ya que cambió la forma en la que se trataban a estos seres en el cine, mostrando su cara más amable y bondadosa.

E.T., el extraterrestre terminaba con el emotivo regreso del alien a su planeta natal y su dolorosa, pero esperanzadora despedida de Elliot, al que le dice la frase de "estaré aquí mismo", recordándole su conexión espiritual a pesar de la distancia.

Henry Thomas en E.T., el extraterrestre | Getty Images

Sin embargo, muchos fans se han preguntado a lo largo de los años si ambos volvían a reencontrarse, y el propio Spielberg ha dado la respuesta oficial.

Durante su aparición en el programa Happy, Sad, Confused, el director reveló que Elliot "nunca volvió a ver" a E.T., pero solo físicamente. Los dos personajes continuaron compartiendo un "vínculo psíquico".

"Nunca más lo volvió a ver. Pero soñó con él. Así que existía un vínculo psíquico entre ambos. Si se fijan, E.T. tocó a Elliot justo aquí y le dijo: 'Estaré aquí mismo'. Eso fue así durante el resto de la vida de Elliot", comentó.

Steven Spielberg con Henry Thomas en el rodaje de E.T., el extraterrestre | Getty Images

Tal y como recuerda ScreenRant, Spielberg y la guionista Melissa Mathison escribieron una secuela de E.T. tras la película original, aunque finalmente decidieron no hacer la secuela, señalando que "no haría más que robarle la virginidad a la original".

En enero de 2025, el director describió el hecho de que se cancelara la secuela como una "verdadera victoria muy reñida", y añadió que el concepto general de mostrar el planeta natal de E.T. habría funcionado mejor como un libro llamado El Planeta Verde.