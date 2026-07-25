John Cusack revela por qué se alejó de Hollywood: "No quería negociar cómo contar una historia"

Durante tres décadas, John Cusack fue uno de los rostros más reconocidos del cine de comedia y acción y llegó a protagonizar películas como Cuenta conmigo, El juego de Hollywood, Balas sobre Broadway, Medianoche en el jardín del bien y del mal, Con Air, La delgada línea roja, Alta fidelidad, Cómo ser John Malkovich, Serendipity o Identidad.

Sin embargo, con la llegada de la década del 2010, el actor dejó de salir en grandes producciones y cintas simpáticas y su carrera fue cuesta abajo, encadenando películas directas a vídeo o superproducciones chinas.

John Cusack en 2012 | Gtres

Ahora, el intérprete ha reaparecido en la Comic-Con de San Diego y ha presentado su nuevo libro, Momo, una novela gráfica que le ha brindado una libertad artística que llevaba años deseando.

"Siempre pensé que eran lo más parecido al cine, la verdad", dijo a Variety. "Estás seleccionando planos que son muy cinematográficos", señaló Cusack sobre el proceso de escritura, explicando a continuación que, precisamente, con este proyecto se sintió mucho más liberado que durante su etapa en Hollywood.

"Pensé: quiero contar una historia, pero en realidad no quería negociar cómo contarla. Y cuando le pides a alguien que deposite 20 o 30 millones de dólares en una cuenta bancaria para una película, quieren tener una opinión, tienen miedo y todo eso", comentó.

"Nadie editó nada de lo que escribí ni de lo que él dibujó", aseguró refiriéndose a su ilustrador, Ignacio Noé. "En realidad, es un trabajo realizado por solo dos personas que hicieron un trabajo excelente al publicarlo", explicó, añadiendo que eso "no sucede hoy en día": "No hay engaños ni juntas u ordenadores en Seattle que esté haciendo encuestas".

Pero la estrella de 60 años no ha sido el único miembro de su familia que se ha alejado de los focos. Recientemente, su hermana Joan Cusack hizo su primera aparición en una alfombra roja en 11 años cuando asistió al estreno de Toy Story 5 en Londres.