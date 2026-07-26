La terrorífica escena de Resident Evil en la que casi muere Austin Abrams: "Los cuerpos explotan a su alrededor"

El rodaje de la nueva Resident Evil estuvo mucho más cerca de convertirse en una tragedia real de lo que cualquiera imaginaba. Zach Cregger, director del esperado reinicio de la saga, ha desvelado que el protagonista de la película, Austin Abrams (Euphoria), evitó por centímetros un accidente que, según él mismo, podría haberle costado la vida.

Y lo más llamativo es que la escena terminó formando parte del montaje final de la película y la puedes ver en el vídeo de arriba.

Durante una sesión de preguntas y respuestas recogida por SlashFilm en la Comic-Con de San Diego, Cregger explicó cómo se rodó una de las secuencias más inquietantes de la cinta. En ella, el personaje de Abrams corre por una calle mientras numerosos infectados se precipitan desde las azoteas.

Austin Abrams en Resident Evil | Sony Pictures

Lejos de recurrir a efectos digitales, el director quiso que la escena se realizara con efectos prácticos y para ello, se fabricaron enormes bolsas de sangre con un peso de 70 kilos que eran lanzadas desde grúas: "Así que tuvimos que diseñar esta escena donde él simplemente corre y los cuerpos caen y explotan a su alrededor".

Sin embargo, uno de esos sacos cayó peligrosamente cerca de Abrams durante una toma. "Si hubiera estado un paso más a la derecha, habría muerto", aseguró Cregger al medio.

Zach Cregger y Austin Abrams en la San Diego Comic-Con | Cordon Press

"La toma está en la película, así que vale la pena. Me quedé bastante aturdido. Eso es lo genial de hacer películas: tienes esta escena, tienes esta idea increíble en la cabeza, y luego tienes a toda esta gente que te ayuda a hacerla realidad e inmortalizarla en la pantalla. Y hay una verdadera sensación de trabajo en equipo y logro. Estoy muy orgulloso de esta película. Siento que crecí mucho haciéndola, simplemente como cineasta", señaló.

Austin Abrams en Resident Evil | Sony Pictures

La nueva Resident Evil, dirigida y coescrita por Zach Cregger tras el éxito de Barbarian y Weapons, no adaptará directamente la historia de los videojuegos, sino que contará una trama original ambientada en paralelo a los acontecimientos de Resident Evil 2.

Austin Abrams interpreta a Bryan, un mensajero médico que queda atrapado en pleno brote zombi mientras intenta completar una entrega en las inmediaciones de Raccoon City.