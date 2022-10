Michael J. Fox reaparece en delicado estado de salud en un conmovedor reencuentro con Christopher Lloyd

Los fans de 'Regreso al futuro' siempre recordarán a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd como Marty McFly y Doc, la pareja protagonista de la mítica trilogía de Robert Zemeckis. Es por ello que cada vez que los actores se reencuentran, son muchos los que se ponen nostálgicos con la saga de los 80.

Así ha ocurrido en la Comic-Con de Nueva York, donde ambas estrellas han compartido con sus seguidores la amistad que les sigue uniendo décadas después de acabar 'Regreso al futuro'. "Solo conocía a Michael de oídas. Pero, como bien dicen, cuando nos conocimos hubo una química inmediata", ha contado Lloyd en el evento sobre su compañero de rodaje entonces.

Christopher Lloyd y Michael J. Fox | Getty

Michael J. Fox ha reaparecido con delicado estado de salud por el Párkinson que padece desde hace décadas y por el que finalmente tuvo que retirarse de la actuación. El querido intérprete ha contado, entre elogios a su amigo, el pavor que le producía inicialmente compartir escena con Lloyd, al que ha descrito como "el rey de la actuación expositiva", aquella en la que se cuenta la historia sin diálogo.

"Nadie quiere hacerlo porque es aburrido... lo espectacular es que verlo a él te lo impregna, es un showman brillante. Yo estaba en plan "tengo que estar alerta, porque sino este tío me va a echar de la pantalla", explicaba.

Christopher Lloyd y Michael J. Fox | Getty

Han terminado su charla en la convención con una cita de una película cada uno. Mientras Lloyd ha elegido '¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú', Michael J.Fox ha contentado a los fans de 'Regreso al futuro' con una de las míticas frases que dejó la saga: "Una vez dijeron en una película 'Tu futuro será como tú lo hagas'".

No es la primera vez que los seguidores de ambos actores pueden verlos reunirse conmemorando la película que los unió. Como puedes ver en el vídeo de arriba, el año pasado ya se mostraron juntos en un momento que no tardó mucho en hacerse viral.

Su unión ha estado siempre por encima de sus respectivas carreras que, tras acabar 'Regreso al futuro', continuaron por caminos separados. Christopher Lloyd fue después muy reconocible también por su participación en 'La familia Adams' como el tío Fester. También ha explorado en muchas ocasiones la actuación de voz en series animadas como 'Over the Garden Wall', la última de ellas.

Michael, por su parte, tuvo su siguiente gran papel tras la trilogía en 'Corazones de guerra', el drama bélico de Brian De Palma que protagonizó junto a Sean Penn. Sin embargo, poco después, en 1991, vio cómo su carrera se apagaba a tenor del Párkinson que le habían diagnosticado, y que reveló en 1998.

Años más tarde, en 2013, contó aquella experiencia en la autobiográfica 'The Michael J. Fox Show', con la que regresaba a la televisión, a la vez que lo hacía en 'The Good Wife', y más tarde en 'The Good Fight', compaginando así su enfermedad con la actuación, un difícil ejercicio de memorización sobre el que ha hablado en ocasiones y que cada vez le cuesta más, por lo que no suele aceptar más papeles.

Seguro que te interesa:

Michael J. Fox habla sobre cómo volvió a andar tras quedarse en silla de ruedas: 'Nadie se atrevía a operar'