Ryan Gosling se convierte en el nuevo Ghost Rider: Marvel anuncia su película y cumple uno de los grandes deseos de los fans

Marvel ha soltado el bombazo y ha confirmado en la Comic-Con de San Diego que Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider en una película del UCM que ya está en marcha.

El anuncio cumple uno de los mayores deseos de los fans y es que pocos castings había más esperados que el de Gosling como el motorista fantasma, al que había hecho guiños anteriormente.

Shawn Levy, director de Deadpool y Lobezno y colaborador del actor en la próxima entrega de Star Wars, dirigirá la película, mientras que Jonathan Tropper escribirá el guion, y el estreno está previsto para 2028.

"Como sabéis, este es un personaje que he querido interpretar desde hace mucho tiempo", señaló Gosling según ha recogido ScreenRant.

Como curiosidad, en la primera película del personaje, Nicolas Cage interpretó a Johnny Blaze en 2007 en la cinta que también contó con la participación de Eva Mendes, mujer de Gosling.

Eva Mendes y Nicolas Cage en Ghost Rider | Cordon Press

Ghost Rider será la primera película de superhéroes en la que participa Gosling, sumando otra exitosa franquicia a su carrera tras estar en sagas como Blade Runner o Star Wars.