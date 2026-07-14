Las inconsistencias en la muerte de Marilyn Monroe: Su relación con los Kennedy, el FBI y un peligro para la seguridad nacional

Hace 100 años nació Norma Jeane, una niña criada entre familias de acogida y orfanatos que llegó a convertirse en el mayor icono de Hollywood.

Desgraciadamente el mito de la actriz más famosa de los 50 empezó el 4 de agosto de 1962, la noche de su muerte.

Periódico sobre la muerte Marilyn Monroe | Gtres

La versión oficial dice que Marilyn se suicidó a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos. Ahora el investigador privado Paul Holes expone en un documental que la escena habría sido alterada.

Los inconsistencias principales: Encuentran a Marilyn desnuda en su cama con el teléfono en la mano y en una posición que no cuadraría con una sobredosis.

Muerte de Marilyn Monroe el 4 de agosto de 1962 | Cordon Press

Las sábanas estaban sospechosamente muy limpias y colocadas. Los frascos de pastillas estaban ordenados y con las etiquetas hacia afuera.

No encontraron un vaso de agua cerca y tampoco ninguna nota de despedida.

Días antes recetaron a Marilyn un frasco de Nembutal de 50 capsulas que estaba en el escenario completamente vacío pero no había restos en su estómago.

Y la ventana de su habitación estaba rota con los trozos de cristal por fuera de la casa.

La escena no fue debidamente documentada ni procesada por la policía. Lo que hace platear que habría alguna motivación para hacer desaparecer a la actriz.

Los hermanos John y Robert Kennedy | Cordon Press

Aquí entra en acción la teoría conspiratoria más famosa: Que Marilyn tenía mucha información confidencial debido a su relación sentimental con los hermanos John y Robert Kennedy.

Debido a esta estrecha relación con el Presidente de EEUU y el fiscal general, Marilyn fue considerada como un peligro para la seguridad nacional y habría sido vigilada por el FBI durante los últimos años de su vida.

Su muerte siempre será un misterio pero su legado es y será inmortal pero... ¿Qué crees que le pasó a Marilyn?