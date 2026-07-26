Marvel revela al nuevo Black Panther: este es el actor que interpretará al sucesor de Chadwick Boseman

Marvel sacudió el popular Hall H de la Comic-Con de San Diego en su regreso, al confirmar la tercera entrega de Black Panther y presentar a David Jonsson como su protagonista, en un panel repleto de estrellas de Hollywood.

"La última vez que estuvimos juntos presentamos a un nuevo personaje... En esta película él crece y madura... Tuvimos que encontrar a un actor increíble", dijo su director Ryan Coogler antes de presentarlo.

El ganador al Oscar, por el guion de Sinners, también detalló que la cinta llegará a los cines el 15 de diciembre de 2028 y adelantó que esta será rodada en un formato grande.

Ryan Coogler en la San Diego Comic-Con presentando Black Panther 3 | Gtres

Jonsson, conocido por su participación en películas como Alien: Romulus o La larga marcha, subió al escenario muy conmovido para agradecer a Coogler, a Kevin Feige, presidente de Marvel, y al público, y sin dar más detalles comentó: "Créanme que el honor es completamente mío".

El actor británico interpretará al hijo de T'Challa, el rey de Wakanda que interpretó durante dos filmes Chadwick Boseman, fallecido a los 43 años en agosto de 2020 por un cáncer de colon.

David Jonsson, anunciado como el nuevo Black Panther en la San Diego Comic-Con | Gtres

Por su parte, Letitia Wright, que da vida a Shuri, hermana de T'Challa, le dijo a Entertainment Weekly que "fue muy bonito escuchar la noticia porque tengo una conexión personal con David" y que "ver cómo se ha completado todo esto hoy me llena de emoción".

"Ahora ella tiene que transmitir ese legado, esa guía y esa sabiduría. Me lo voy a pasar de maravilla, me voy a divertir mucho, y voy a meterme con él un montón", dijo la actriz, que asumió el papel de Black Panther en la secuela.

Letitia Wright, Ryan Coogler, David Jonsson y Winston Duke en la San Diego Comic-Con | Gtres

Anteriormente, se había rumoreado con que Damson Idris, actor de F1: La película, era uno de los candidatos para suceder a Boseman.

Otro de los grandes anuncios de la jornada fue la incorporación de Ryan Gosling al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) como Ghost Rider, en una película que será dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno).

Marvel volvió a demostrar su poderío en la industria al reunir a cerca de 7.000 aficionados en el Hall H, muchos de los cuales esperaron durante días para conseguir un asiento en la sala más emblemática de la Comic-Con, la mayor convención de cultura pop del mundo.

La presentación de Disney fue la que más expectación generó antes de la Comic-Con, impulsada por el próximo estreno de Vengadores: Doomsday, previsto para el 18 de diciembre, y por su ausencia en la edición de 2025 del encuentro.

Robert Downey Jr. presentando Vengadores: Doomsday en la Comic-Con de San Diego | Gtres

El espectáculo reunió a un gran número de estrellas de Hollywood de alto calibre al presentar a parte del elenco de superhéroes de la película que debutará al enemigo más peligroso de la franquicia: Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., quien anteriormente formó parte de este universo como Iron Man.

Durante el panel también se proyectaron escenas de Vengadores: Doomsday que muestran el esperado enfrentamiento entre Doom y Thor (Chris Hemsworth), quien asume la misión de reunir a los superhéroes para derrotar al villano.