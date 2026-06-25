La actriz de Grease Didi Conn asegura que estaban todos "cachondos" en el rodaje: "Lo pasamos de maravilla"

Grease se rodó en 1978 y, aunque ya está cerca de cumplir 50 años, la película es historia del cine. Sus canciones se han vuelto inmortales y sus personajes son absolutos iconos.

Ahora, la actriz que interpretó a la dulce Frenchy en el musical, Didi Conn, ha hablado sobre cómo fue el rodaje en una entrevista para People.

Las pink ladies en 'Grease' | Paramount Pictures

Didi explica que había diferencia de edad entre sus personajes y los actores en la vida real: "Lo que sucedió fue que la mayoría éramos un poco mayores que los adolescentes a los que interpretábamos. Así que hicimos algo muy interesante. En cuanto nos maquillamos, nos peinamos, etc., nos convertimos en los personajes que interpretábamos", explica.

De esta forma, los actores se olvidaban de la realidad y se metían de lleno en lo que supone ser un adolescente: "Así que nadie me llamaba Didi. Yo era Frenchy. Estaba Stockard, pero esa era Rizzo".

Y, claro, esta táctica hizo que afloraran muchos sentimientos: "Lo que pasó fue que nuestra relación empezó a formarse y fue genial. Y nos dio la libertad de comportarnos como adolescentes alocados, divirtiéndonos y estando cachondos o lo que fuera. Simplemente lo pasamos de maravilla".

"Y, sinceramente, cuando decimos que siempre estaremos juntos, seguimos estándolo. Seguimos siendo todos amigos", termina explicando sobre cómo es la relación que siguen manteniendo el reparto en la actualidad.