Steven Spielberg cree que los extraterrestres ya están aquí: "No estamos solos"

Steven Spielberg ha vuelto a poner sobre la mesa uno de los grandes misterios del universo. El director, de 79 años, aseguró durante una charla en el Festival SXSW que está convencido de que no estamos solos, una idea que lleva décadas explorando en su cine.

"No sé más que vosotros, pero tengo la fuerte sospecha de que no estamos solos en la Tierra ahora mismo", afirma, dejando claro que su fascinación por los extraterrestres va mucho más allá de la ficción.

El cineasta, responsable de clásicos como E.T., el extraterrestre, Encuentros en la tercera fase o La guerra de los mundos, explica que esta creencia lo acompaña desde niño: "Siempre he tenido la certeza de que existe vida fuera de este planeta".

Steven Spielberg en una conferencia de prensa del festival SXSW | Getty Images

Durante la conversación, Spielberg también ha hecho referencia a las recientes declaraciones de Barack Obama sobre la posibilidad de vida extraterrestre, que se hicieron virales. El director matiza que, más allá de teorías conspirativas, la idea tiene una base lógica: "Estadísticamente, el universo es tan vasto que hay muchas probabilidades de que exista vida ahí fuera".

Aun así, plantea una cuestión más inquietante: "La gran pregunta es: ¿estamos solos ahora?", dejando abierta la posibilidad de que la respuesta no sea tan lejana como parece.

Pese a su fascinación, el director asegura no sentir miedo hacia lo desconocido. De hecho, bromea con el hecho de no haber tenido nunca una experiencia personal: "¡Ni siquiera he tenido un encuentro cercano del primer o segundo tipo! La mitad de mis amigos han visto ovnis… ¿dónde está la justicia?".

Escena de Encuentros en la tercera fase | Columbia Pictures

Este interés vuelve a reflejarse en su nuevo proyecto, Disclosure Day, con el que regresa al universo de los ovnis. La película, escrita por David Koepp, cuenta con un reparto encabezado por Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

Entre ciencia, intuición y décadas imaginando encuentros con otras formas de vida, Steven Spielberg sigue alimentando el debate sobre los extraterrestres, dejando claro que, para él, la gran pregunta no es si existen… sino cuándo los veremos.