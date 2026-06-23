¿Se suicidó Marilyn Monroe o la asesinaron? Nuevas investigaciones apuntan que la escena fue alterada: "No parece una sobredosis"

Marilyn Monroe es, probablemente, el mito más grande de Hollywood. La actriz que en este 2026 se cumplen 100 años de su nacimiento se ha convertido en un icono por muchos motivos: su belleza, su vida amorosa, su talento y las extrañas circunstancias de su muerte.

La protagonista de El caballero las prefiere rubia murió a los 36 años el 4 de agosto de 1962. Su ama de llaves y su psiquiatra la encontraron muerta tendida desnuda en la cama de su habitación con el teléfono descolgado sobre su mano. Al lado de la cama había un frasco vacío de 50 cápsulas de Nembutal, un potente sedante recetado para el insomnio.

Casa de Marilyn Monroe el día después de su muerte el 5 de agosto de 1962 | Cordon Press

La causa de la muerte se determinó que fue un suicidio por barbitúricos pero durante décadas se ha especulado sobre si realmente la actriz llegó a suicidarse o, de otra forma, se trató de un homicidio. En la escena no se encontró ninguna nota de suicidio.

Ahora, el investigador retirado de casos sin resolver Paul Holes ha retomado este debate en un documental de TMZ "Celebrity Crime Scene: Marilyn Monroe".

Paul utiliza la IA para recrear la habitación de Marilyn y asegura que hay detalles de la escena original que no coinciden con la apariencia típica de una muerte por sobredosis, por lo que Holes comenta que cree que podría haber sido alterada.

Entre los indicios principales que maneja: Las sábanas parecían demasiado limpias, los frascos de pastillas estaban ordenados con las etiquetas hacia afuera y no había un vaso de agua cerca de la cama si había ingerido tantas pastillas.

Periodistas en la casa de Marilyn Monroe el día después de su muerte | Cordon Press

"Sabía cómo había muerto —una sobredosis de drogas que se consideró un probable suicidio—, pero conocía muy pocos detalles hasta que empecé a investigar este caso", explica Holes a Fox News Digital.

"Creo que muchas de las preguntas sobre su muerte se reducen a lo mal que las autoridades investigadoras documentaron y procesaron la escena de su muerte en 1962, dejando preguntas sin respuesta que podrían haberse respondido si hubieran hecho las cosas correctamente", explica.

"La primera señal de alarma, por supuesto, fue la falta de documentación. Hay muy pocas fotos de la escena del crimen. Sin embargo, incluso con la única fotografía que existe, que la muestra muerta en su propia cama, mis ojos, basados ​​en mi experiencia y conocimientos, detectaron de inmediato inconsistencias, como que las sábanas estaban limpias e impecables. Está colocada en la cama de tal manera que no me parece una sobredosis".

"Los frascos de pastillas que había sobre esa pequeña mesita de noche junto a su cabeza estaban todos perfectamente ordenados, con todas las etiquetas orientadas en la dirección correcta, incluido el frasco de pastillas más llamativo, este de Nembutal", dijo Holes.

"Era una receta que se había surtido dos días antes, de 50 cápsulas de este barbitúrico, y estaba vacía. Estaba perfectamente colocada en la mesita de noche con la tapa puesta. La gente que va a ingerir esa cantidad de pastillas de una vez no suele tener ese cuidado de ordenar antes de acostarse. Es lo que yo llamo una inconsistencia", puntualiza el investigador.

"Cada vez que veas una inconsistencia, tienes que detenerte y empezar a preguntarte: '¿Estoy viendo las cosas correctamente o hay algo más en juego?".

"Nadie simula un suicidio para que parezca un suicidio más efectivo. Y una de las contradicciones que me parece muy notable es que, dos días antes de que la encontraran muerta, se le recetó Nembutal. Es un fármaco de acción rápida. Se sigue utilizando en la eutanasia hasta el día de hoy. Se recogieron cincuenta cápsulas dos días antes. Todas desaparecieron; el frasco vacío está en la mesita de noche, pero ella no tiene esas cápsulas ni rastro de ellas en el estómago", relata.

Para continuar explicando: "Desde el punto de vista forense, este caso está cerrado. No existe nada que podamos hacer hoy en día desde el punto de vista científico, pero aún se podrían explorar otras vías de investigación!".

Muerte de Marilyn Monroe el 4 de agosto de 1962 | Cordon Press

"Las vías que veo hoy en el caso de Marilyn Monroe se reducen, en realidad, a los testigos. La mayoría de ellos, por supuesto, están muertos, y fueron testigos presenciales. Pero es fundamental entrevistar a sus allegados o familiares y averiguar qué dijeron estos testigos a lo largo de sus vidas y que nunca se denunció a las autoridades", comenta.

Para después exponer que el caso no tuvo el trato que merecía por parte de la policía: "Solo diré que, en 1962, el Departamento de Policía de Los Ángeles debería haber abordado esto de otra manera. No siguieron los procedimientos estándar… Siempre se opta por la cautela y se investiga como un homicidio hasta que se demuestre lo contrario… Hoy en día, así es como deberían hacerse las cosas".

Para después reflexionar sobre el motivo real detrás de su muerte: "Esto sugiere que, teniendo en cuenta los recursos y la experiencia del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), ¿por qué fallaron en el caso de Marilyn Monroe? Parece que posiblemente hubo alguna influencia que los llevó a hacer la vista gorda, a dar por concluido el caso y a asumir que se trató de un suicidio".

Marilyn Monroe con John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy en el cumpleaños del presidente en 1962 | Gtres

La relación de la muerte de Marilyn Monroe con Robert y John Kennedy

Hace más de 60 años que la muerte de Marilyn Monroe se ha relacionado con los hermanos John F. Kennedy y Robert Kennedy.

Desde siempre se ha especulado que la protagonista de La tentación vive arriba mantuvo una relación a la vez con el que fuera Presidente de Estados Unidos y el fiscal general.

Durante sus encuentros ambos habrían revelado a Marilyn información confidencial por lo que, la actriz sabría más de la cuenta hasta llegar a ser considerada un riesgo potencial para la seguridad nacional.

Al parecer Marilyn fue vigilada por el FBI durante los últimos años de su vida: ¿Qué tipo de documentos guardaba el FBI sobre ella que nunca se han publicado? Hay documentos con mucha información censurada, relativos a la vigilancia que el FBI ejercía sobre Marilyn Monroe".

"Pero si Marilyn Monroe recibía, digamos, secretos de seguridad nacional del presidente John F. Kennedy y del fiscal general Robert F. Kennedy, el FBI los mantendría clasificados hasta el día de hoy. Y en algún momento, mediante solicitudes amparadas por la Ley de Libertad de Información, tal vez esos documentos puedan hacerse públicos. Sería un valioso tesoro para la investigación, algo que a alguien como yo le encantaría explorar".

Su muerte siempre será un misterio pero su legado es y será inmortal pero... ¿Qué crees que le pasó a Marilyn?