Spielberg vuelve al universo de los extraterrestres en El día de la revelación y revela qué le diría a uno: "¿Has visto a E.T.?"

Steven Spielberg regresa al mundo extraterrestre en El día de la revelación, con una premisa que "es ciencia ficción, pero que puede que, algún día, sea más ciencia que ficción", dice a EFE en una entrevista en la que bromea con lo que haría si se encuentra con un alienígena. "Le diría: ¿has visto E.T.?".

Pese a haber dedicado una importante parte de su filmografía a las historias sobre alienígenas, Spielberg asegura que se quedaría "sin palabras" si algún día llegase a avistar uno.

"¿Estás de broma, después de todo esto? Probablemente le diría: ¿has visto E.T.? ¿Me aproximé un poco (al mundo extraterrestre)?", confiesa el director, antes de soltar una carcajada compartida con la actriz protagonista del filme, la británica Emily Blunt (El diablo viste de Prada), sentada a su lado.

El oscarizado director estadounidense vuelve a sus orígenes cinematográficos con este filme en el que plantea si la existencia de estos seres tiene más de realidad que de ficción.

Spielberg recibe a EFE en un hotel de Londres antes del estreno de una película que llega este viernes a las salas españolas y con la que retoma -casi medio siglo después de su primera incursión en Encuentros en la tercera fase (1977)- el género ufológico.

En esta ocasión, un artículo publicado en 2017 en The New York Times sobre un misterioso programa del Pentágono sobre ovnis, junto con informaciones sobre avistamientos en diversos países, encendió la chispa en el cineasta, que se lanzó a esbozar una historia en las notas de su iPhone, comenzando por su desenlace, igual que hizo en su día con Encuentros en la tercera fase.

"Cuando soy el que escribe, normalmente suelo arrancar por el final, porque necesito cristalizar lo que quiero decir (...) Pero en otras películas en las que adapto un libro o alguien me envía un guion que acabo dirigiendo, ya sé cuál es el final, así que es un planteamiento distinto", explica Spielberg.

Secretos clasificados

Casi una década más tarde, esta idea que nació en una pantalla de móvil, llegará a las salas de cine convertida en El día de la revelación.

Pero... ¿por qué ahora? De acuerdo con Spielberg, "la gente que está en el gobierno, en el ejército -no solo en el estadounidense, sino en todo el mundo, precisa- de repente está empezando a hablar de los secretos que han estado ocultando a la población global".

Con esta idea de fondo, El día de la revelación pone el foco en la documentación oculta que existe, en manos de las instituciones, sobre la existencia extraterrestre y se pregunta de qué forma impactaría en la humanidad si todo este material finalmente viese la luz y hasta dónde llegarían algunos para impedirlo.

La trama sigue a la presentadora de un programa del tiempo, Margaret Fairchild (Blunt), y a Daniel Kellner (Josh O´Connor), un experto en ciberseguridad que trabaja para Wardex -la agencia ficticia que custodia los archivos clasificados sobre avistamientos. La pareja se ve obligada a unir fuerzas en una trepidante aventura en la que deberán descifrar los recuerdos de su pasado.

El elenco se completa con nombres estelares como el de Colin Firth, Colman Domingo o Eve Hewson -la hija de Bono, el líder de U2-. Además, la música corre a cargo del prolífico compositor John Williams, cinco veces ganador del Óscar, que marca su película número 30 en colaboración con Spielberg.

El día de la revelación es, en cambio, la primera cinta en la que Blunt trabaja bajo las órdenes del cineasta estadounidense, del que destacó su capacidad de dominar el plano visual sin dejar de lado el trabajo individual con los actores.

"Nadie crea imágenes como Steven Spielberg, pero lo que me pareció increíble fue su sensibilidad hacia la interpretación. Normalmente, un director no puede, o le cuesta, hacer ambas cosas", describe la actriz.

A nivel individual, uno de los retos interpretativos que tuvo que enfrentar Blunt fue canalizar la evolución de su personaje, que a lo largo de la película hace gala de habilidades casi sobrenaturales, como el dominio repentino de diferentes lenguas.

De todas ellas, afirma que si tuviera que quedarse con uno para su vida, sería con el idioma alienígena porque se lo "medio inventó". Y demuestra sus dotes para las lenguas al despedir la entrevista con un simpático: "Gracias, hasta luego" en español.

Raúl Bobé