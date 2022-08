Amazon Prime Video ha arrancado este mes de agosto con varios estrenos de lo más esperados. Entre los títulos más sonados destaca 'A League of Their Own', que está apunto de estrenarse y ya son muchos los que están impacientes por ver esta serie cuya primera temporada abarcará 8 capítulos y cuyo tráiler puedes ver en el vídeo de arriba.

Se trata de una adaptación de la película 'Ellas dan el golpe' de Penny Marshall, que evoca el mismo espíritu alegre del filme de los 90. Una historia que ahonda en la raza y la sexualidad de los personajes mientras van labrando su camino tanto en el terreno de juego como en su vida personal. Una de las cosas que más ha llamado la atención de 'A League of Their Own' es el reparto, ya que uno de los rostros que veremos en la serie resulta bastante familiar en nuestro país.

Hablamos ni más ni menos que de Priscilla Delgado, conocida por su mítico papel de Lucía Castillo en 'Los Protegidos'. Años después, Priscilla interpretará a Esti González, una jugadora de habla hispana que al principio no entiende inglés. Priscilla, que ahora tiene 20 años, ha crecido mucho desde que la conocimos metiéndose en la piel de aquella niña inocente.

La actriz se mudó a Estados Unidos hace años, antes de la pandemia, e incluso asistió al Orange County School of the Arts. Ahora sorprende con su estreno internacional en este nuevo proyecto de Hollywood, después de aparecer en otras series como 'Cuéntame un cuento', 'Justo antes de Cristo' y en la película de Pedro Almodóvar 'Julieta'.

Priscilla Delgado | Getty

Durante la premiere de la serie esta semana, además de demostrar un perfecto dominio del inglés (todo lo contrario a su personaje), la actriz dijo que le ha encantado la experiencia: "Ha sido muy bonito, porque mi historia ha sido muy similar a la de mi personaje".

Dándose a conocer así a nivel internacional, lo cierto es que Priscilla está impulsando su carrera más allá de España y que puede convertirse en otra joven promesa del mundo cinematográfico. Por el momento, 'A League of Their Own' se estrena el próximo 12 de agosto.

Seguro que te interesa:

Mario Marzo (Los Protegidos) se sincera sobre su espectacular transformación física: 'Creía que estaba sano por no estar gordo'