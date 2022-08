Estrenos de Amazon Prime Video en agosto 2022: 'A League of their own', '13 vidas', 'Samaritan'...

'All or Nothing: Arsenal'

Esta entrega de la docuserie deportiva sigue al club de fútbol londinense Arsenal durante la temporada 2021-22. "All or Nothing: Arsenal" lleva a los espectadores tras bambalinas de una temporada crucial para uno de los clubes de fútbol más importantes del mundo, en la que se verá como el Arsenal centra todos sus esfuerzos en luchar por el éxito a nivel local y en volver a la competición europea de élite. Además de capturar los altibajos de la vida en el Emirates Stadium y en el Centro de Entrenamiento del Arsenal, las cámaras seguirán a la plantilla del equipo fuera del terreno de juego para examinar los retos diarios a los que se enfrentan los deportistas de élite durante el exigente calendario de competición.

Estreno: 4 de agosto

'Doblemente Embarazada 2'

Después de una década, las cosas han cambiado mucho para Javier y Felipe. Ahora, los dos son papás de tiempo completo para Sol y Luna. Sin embargo, descubren que sus hijas necesitan algo: una madre. Para encontrarla, deciden invitar a sus novias a unas vacaciones en familia con el plan secreto de ponerlas a competir y descubrir cuál de ellas sería la mejor mamá. Obviamente, nada saldrá como lo imaginaban.

Estreno: 5 de agosto

'13 vidas'

Historia real de la misión de rescate en la cueva tailandesa de Tham Luang. Un equipo de fútbol de niños queda atrapado en la montaña cuando las tormentas inundan la entrada. El mundo entero observa mientras se desarrollan los dramáticos eventos. La cinta está dirigida por Ron Howard y cuenta en su reparto con Colin Farrell y Viggo Mortensen, entre otros.

Estreno: 5 de agosto

'A League of Their Own'

La primera temporada de esta serie tiene 8 capítulos, y nos adentra en la liga de béisbol femenina profesional All-American de la Segunda Guerra Mundial. La serie evoca el espíritu alegre de la película de Penny Marshall, mientras profundiza en la historia de toda una generación de mujeres que soñaban con jugar al béisbol profesional. La historia ahonda en la raza y la sexualidad siguiendo el viaje de un nuevo grupo de personajes a medida que van labrando sus propios caminos hacia el terreno de juego, tanto en la liga como fuera de ella.

Estreno: 12 de agosto

'Samaritan'

Sam Cleary (Javon Wanna Walton), un joven de 13 años, sospecha que su misterioso y solitario vecino, el Sr. Smith (Sylvester Stallone), es en realidad un personaje legendario que se esconde a plena vista. Hace 20 años, el vigilante superpoderoso de Granite City, Samaritan, fue declarado muerto tras una batalla en un almacén con su rival, Némesis. La gente cree que Samaritan falleció en el incendio, pero algunos ciudadanos como Sam tienen la esperanza de que siga vivo. Con la delincuencia en aumento y la ciudad al borde del caos, Sam se propone sacar a su vecino de su escondite para salvar la ciudad de la ruina.

Estreno: 26 de agosto