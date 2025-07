De Friends a Seven: Heridas y accidentes reales de los actores que se introdujeron en la trama

Ya sabéis eso que dicen: show must go on (el espectáculo debe continuar). Y eso se aplica a cualquier estrella de Hollywood, pase lo que pase. Por ejemplo, a un accidente dentro o fuera del set de rodaje que deje a un actor con una pierna o un brazo escayolado. Por supuesto, hay muchos casos en las que las circunstancias han obligado a detener la producción, pero en otros, y teniendo en cuenta que eso puede provocar pérdidas millonarias, se ha decidido seguir adelante y adaptar la historia como buenamente se pudiese a las circunstancias.

Matt LeBlanc en Friends

En El de cuando nadie está listo, el segundo episodio de la tercera temporada de Friends, hubo un pequeño accidente que sufrió Matt LeBlanc. En este capítulo de la mítica comedia, tanto Joey como Chandler tenían que saltar sobre uno sillones del apartamento de Monica, una acción que, frente al público asistente, no salió bien. LeBlanc aterrizó mal y al rato se dio cuenta de que su hombro no estaba en su sitio. Así, tuvieron que ponerle un cabestrillo al actor... y también a su personaje, lo cual se justificó diciendo que Joey se había caído saltando en la cama. El grupo recordó aquel momento en la reunión de 2021.

Lucille Ball en Here's Lucy

La comediante Lucille Ball, una de las mayores estrellas televisivas de los años cincuenta y sesenta de la televisión norteamericana, tuvo un accidente de esquí y, como consecuencia, tuvo una pierna escayolada. Por entonces ya no hacía su famosa serie I love Lucy, sino otra llamada Here's Lucy, menos recordada que la anterior, en la que tuvo que incorporar su lesión a la trama: a partir del primer episodio de la quinta temporada, su personaje aparecía en una cama de hospital y la comedia giraba en torno a ello.

Carlos Bernard en 24

Durante el rodaje de la segunda temporada de 24, el actor Carlos Bernard se lesionó el tobillo jugando al baloncesto, obligándole a usar muletas y ser escayolado. Los guionistas lo tuvieron que meter en la trama: en el episodio 16 de esa temporada, Jack Bauer y Tony Almeida (el personaje de Bernard) se pelean y este sufre un golpe. Así, en el siguiente episodio los espectadores veían que Tony recibía atención médica y se justificaba la presencia de las muletas para el resto de la temporada.

Jack Bauer y Tony Almeida en 24 | FOX

Tim Meadows en Chicas malas

Poco antes de empezar el rodaje de Chicas malas, la original, Tina Fey tuvo que resolver un problema. El actor Tim Meadows, que habían fichado para el papel del director Ron Duvall, se había lesionado la muñeca, y la guionista de la peli lo introdujo en la trama a través de un diálogo. Como la acción de la cinta dura varios meses, no podría ser solo una muñeca rota, así que el personaje explicaba que padecía el síndrome del túnel carpiano, necesitando escayola con cierta frecuencia. Y así le vimos siempre en la película.

Brad Pitt en Seven

Hacia la mitad de Seven hay una escena en la que el detective David Mills, el personaje de Brad Pitt, persigue al asesino bajo la lluvia. Pues bien, en aquella escena Pitt resbaló y se golpeó el brazo contra el parabrisas de un coche, cortándose el tendón y llegando al hueso. El brazo del actor tuvo que ser escayolado, lo que obligaba a la producción a parar hasta su recuperación o buscar otra solución, que es lo que hicieron. Integraron la lesión de Mills en la trama, para poder seguir así el rodaje. Eso sí, quedaban aún por grabar algunas escenas previas a esa persecución, que tuvieron que hacerse ocultando el brazo de Pitt. Cuando terminó el rodaje de Seven, Brad Pitt fue operado.

Harrison Ford en Indiana Jones

Este último caso es diferente al resto de los nombrados, ya que Harrison Ford no se lesionó en el rodaje, ni fuera de él mientras rodaba, sino mucho antes; pero su cicatriz se introdujo en la trama de Indiana Jones y la última cruzada. Hablamos, por supuesto, de la característica cicatriz que tiene en la barbilla, la cual se hizo de joven, antes de ser famoso, por un pequeño accidente de tráfico que tuvo. En la película, vemos a un joven Indy interpretado por River Phoenix, quien se hace la cicatriz tratando de usar su látigo por primera vez para evitar que un león se lo zampase en un tren en marcha.