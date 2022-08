Han pasado unos meses desde que se comunicó que 'Los Protegidos: A.D.N.' ya estaba rodando en el set para sorprender a sus seguidores con una nueva temporada.

Esta segunda temporada arrancará con el evento más esperado para los Castillo: la boda de Sandra (Ana Fernández) y Culebra (Lucho Fernández). Además de ellos, volveremos a ver en pantalla a Antonio Garrido, Mario Marzo, Daniel Avilés y Gracia Olayo, entre otros.

‘Los Protegidos: A.D.N.’ arranca el rodaje de su segunda temporada para ATRESplayer PREMIUM y completa su reparto | ATRESplayer PREMIUM

Y es que tras meses de rodaje, Ana Fernández o 'chispitas' ha querido dejar un emotivo mensaje para todos sus compañeros de viaje.

El emotivo mensaje de Ana Fernández

No es un secreto que Ana Fernández lleva muchos años en este mundo y que, por tanto, ha vivido numerosos rodajes, desde su primera aparición como Sandra en 'Los Protegidos' allá por 2010 hasta su papel como Carlota en 'Las chicas del cable'.

Sin embargo, parece que a la actriz le ha costado un tiempo acostumbrarse a decir adiós: "Y se acabó…. siempre el último día de rodaje es como raro... Los que llevamos ya tiempo nos vamos acostumbrando a cómo funciona esto de la ficción".

"De repente empiezan a convivir un grupo de humanos que no se conocen, 12 horas juntos todos los días, tomando café por la mañana, con unos madrugones bestiales cuando todavía es de noche", escribía en una de sus últimas publicaciones.

Así, poco a poco, es como 'chispitas' dice que se crean grandes vínculos y se empieza a hablar sobre las cosas más elementales: "Si tenemos perros, gatos, hijos, si nos ha gustado la última serie que ha salido en X plataforma, charlas del gremio...".

Y, aunque haya días complicados y cansados, "siempre sale un compañero para sacar una carcajada y de repente pasan 3 meses y algunos se han convertido en amig@s", seguía.

Para la actriz, sin duda, es "el mejor trabajo del mundo" porque, aunque pase mucho tiempo hasta que se vuelvan a encontrar, "cuando lo hagamos, será como si no hubieran pasado meses o años sin vernos la cara".

La respuesta de Lucho Fernández y Mario Marzo

A las dulces palabras de Ana Fernández le han acompañado cuatro fotos y palabras de agradecimiento a todo el equipo involucrado.

Y es que tras compartir una foto con toda la 'familia' del set, algunos de sus compañeros no han dudado en dejarle también unas bonitas palabras.

Mario Marzo, quien interpreta a Lucas, ha querido hacer hincapié en lo afortunados que son de "poder hacer algo tan bonito, que tanta gente tiene cariño, y rodeados de un equipo como este".

Por otro lado, Lucho Fernández ha resaltado la entrega de su compañera: "Buen trabajo, Ana".

Una de las últimas incorporaciones que completan el reparto de esta nueva temporada, Raquel Pérez, también ha compartido algunas de las imágenes del último día de rodaje: "He disfrutado cada secuencia y me he divertido como una niña".

Además, Raquel Pérez ha querido dejar unas palabras en la publicación de Ana: "Este viaje ha sido mucho más bonito porque era tu viaje. Feliz no, lo siguiente".

...

Seguro que te interesa:

'9 años cuidándome': La preciosa dedicatoria de Mario Marzo a Ana Fernández tras el preestreno de 'Los Protegidos: El regreso'