Matthew McConaughey casi protagoniza Titanic: la sorprendente razón por la que James Cameron lo rechazó

Casi 30 años después de su estreno en 1997, Titanic sigue estando muy presente en la actualidad cinematográfica y en multitud de debates. La película de James Cameron encumbró a unos jóvenes Leonardo DiCaprioy Kate Winslet y hoy en día es difícil imaginarse esta cinta sin ellos.

Los actores formaron una gran amistad desde entonces, se convirtieron en estrellas mundiales y la producción obtuvo 11 premios Oscar. En definitiva, un éxito incontestable que revolucionó el cine comercial de los 90.

Kate Winslet, Leonardo DiCaprio y James Cameron, en el rodaje de 'Titanic' | Cordon Press

Sin embargo, la historia pudo haber sido diferente. Y es que, ¿los fans se imaginan a Jack con un marcado acento tejano? Tal y como se ha revelado en las memorias del productor de la película, Jon Landau -fallecido el año pasado- Matthew McConaughey pudo haber protagonizado Titanic, pero la audición no salió cómo él esperaba.

"Lo contratamos para hacer una escena con Kate", escribe Landau en The Bigger Picture. "Hay que comprobar la química, no solo cómo se ven las personas en la película, sino cómo interactúan". Según cuenta el libro, Kate Winslet "quedó cautivada de Matthew por su presencia y su encanto".

No obstante, el reconocible acento de Texas de McConaughey no convenció a Cameron en el casting y le dijo: "Está genial, ahora intentémoslo de una manera diferente". El actor no opinó lo mismo y sus palabras hacia el director le sentenciaron: "No. Eso estuvo bastante bien. Gracias".

"Digamos que eso fue todo para McConaughey", escribe Landau.

Matthew McConaughey en SXSW | Gtres

El actor ya habló sobre este hecho en el podcast de Rob Lowe en 2021. "Fui a leer con Kate Winslet, y no fue una de las audiciones. Lo rodaron, así que fue como una prueba de pantalla", recordó, añadiendo que "pensé que iba a pasar, pero no pasó".

Por su parte, Winslet dijo en The Late Show en 2017 que hizo una audición con el actor y fue "absolutamente fantástico", señalando que hubiera sido "completamente diferente" si hubieran a McConaughey en lugar de DiCaprio.