'Los Protegidos' fue una de aquellas series de Antena 3 que marcaron a una generación. Sus fans han crecido junto a las estrellas de la serie y han podido verlos cambiar mucho, como pudieron comprobar en la reunión de 'Los Protegidos: El regreso', disponible en en ATRESplayer PREMIUM.

Mario Marzo ha sido uno de los que más ha sorprendido con su cambio. Muy activo en redes sociales, demuestra a sus fans su gran sentido del humor y el cariño que le tiene a la serie. Además, es habitual que comparta algunos aspectos de su vida como su amor por la música, pues es pianista profesional, o su reciente boda con la modelo Ana Campos.

Pero también suele mostrar en su Instagram el enorme cambio físico que ha dado desde que interpretara a Lucas en la serie. Aunque esté irreconocible en comparación con su yo adolescente, ha seguido cambiando mucho en los últimos años, y así lo ha mostrado en esta nueva publicación.

"Hace un año decidí empezar a cuidarme. Hace un año creía que estaba sano por no estar gordo, hoy sé que eso es una tontería", empieza comentando en el post. "Los últimos años no me movía, no comía bien, no descansaba lo suficiente...", confesaba.

Aprovecha también para agradecer a su amigo Sergio Olmo su ayuda en este proceso: "Gracias a @olmoforest di mi primer paso: entender que no hay una mala dieta. Empecé a comer más y mejor, a entender cómo funciona mi cuerpo, saber que sólo tengo uno y darle el mejor combustible posible".

Asegura que el cambio físico del último año, apreciable en el vídeo de la publicación, le ha reportado muchos beneficios: "Me he sentido un poco más feliz cada día, un poco más tranquilo, más "ligero", he dormido mejor y me he motivado viendo cómo me superaba en cada entrenamiento. Las cosas que no me gustaban de mi cuerpo siguen sin gustarme, pero no lo estoy haciendo por la carcasa".

"Sigo comiendo "mal" de vez en cuando, pero ahora sé lo que conlleva y ni me agobia ni me juzgo", advertía con un importante mensaje de aceptación. A estas palabras le han seguido muchos comentarios de otros actores como Guillermo Campra ('El Internado'), que ha querido recoger el guante: "Creo que me acabas de convencer para dar yo también el paso definitivo de una vez por todas". Marzo le ha respondido apoyándole: "Me tienes para lo que necesites".

Por su parte, la actriz Andrea Duro ('Física o Química') también ha admirado el cambio mostrado por el actor, dicéndole que está "más fuerte que el vinagre", a lo que el actor ha respondido con risas y un emoji de un corazón. Las series que ambos protagonizaron están muy unidas, y Mario Marzo ya confesó que tuvo un "crush" con una estrella de 'Física o Química' con la que coincidió en el rodaje de 'Los Protegidos'.

