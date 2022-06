Mario Marzo ('Los Protegidos') responde a las críticas por esta foto de su boda

Los fans de 'Los Protegidos' han podido ver cómo sus estrellas crecen junto a ellos, y pudieron comprobarlo con la reunión de 'Los Protegidos: El regreso', disponible en ATRESplayer PREMIUM.

Después de aquel recuerdo, los actores de la serie siguen regalando momentos a sus seguidores, como la reciente boda de Mario Marzo con su pareja, la modelo Ana Campos, como puedes ver en el vídeo de arriba.

Y a pesar de lo bonito del enlace, Mario Marzo ha tenido que sufrir la parte agria de compartir su celebración en redes. El actor publicaba recientemente una foto junto a Ana Campos en Twitter, donde podemos verlos mirándose apasionadamente, con el detalle de que Marzo está subido a un tronco para ponerse a la altura de su pareja, algo más alta que él: "Una boda de altura".

Con la foto, Mario Marzo quería reírse de los estereotipos que rodean a la altura de las mujeres respecto a los hombres, pero muchos usuarios en redes no supieron ver su intención, y criticaron su foto llamando al actor "acomplejado", a lo que él no ha dudado en contestar.

"Es increíble como en Twitter, siempre siempre siempre, va a haber gente que necesita conflicto para que le hagan casito. Pasó cuando compartí que murió mi madre, pasa cuando nos hacemos una foto grachiocha en mi boda", ha denunciado el actor en los comentarios de su tweet.

"Twitter puede ser usado como el medio de información más global e instantáneo que existe, y eso tiene como efecto secundario una red social de eruditos del todo. Especialistas empoderados de todos los ámbitos con opiniones irrefutables".

También ha comentado como figura pública que él nunca ha hablado de todo con total seguridad, pero que esto no da carta blanca para opinar sobre los demás: "Llevo 13 años siendo 'figura pública"' y he hablado de muchas cosas pareciendo estar convencido de ellas porque no queda bien decir: no tengo ni idea. La mayoría de lo que hablaba, eran gilipolleces. Hoy opto por leer, cuestionar y pensar, y si mis valores me lo permiten, callar".

"Yo también leo gilipolleces en mi feed y me entran ganas de sermonear, pero es que en muchas de esas gilipolleces el problema es mío por juzgar y opinar sobre algo que no conozco y asumir que quien lleva razón soy yo", explica. Para terminar escribiendo: ""Hoy no me lo han permitido, y de ahí este sermón. No te conviertas en el pedante que nadie quiere cerca, o eso opino yo a 05.06.2022".

Seguro que te interesa:

"¿Quién eres?": El comentario de Antonio Garrido ('Los Protegidos') a Mario Marzo tras asegurar que no lo tiene en sus contactos