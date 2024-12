Así fueron los últimos meses de Brittany Murphy antes de morir: "Merecía una historia diferente"

Brittany Murphy fue una de las actrices más queridas de finales de los años 90 y principios de los 2000 gracias a películas como Clueless, Inocencia interrumpida, 8 Millas o Recién casados.

Sin embargo, la estrella falleció en 2009 a los 32 años, dejando en shock al mundo del cine. Y es que, su muerte fue bajo circunstancias sospechosas. Al poco de fallecer, corrieron como la pólvora diversos rumores que ponían en duda la versión oficial que dieron las autoridades y por la cual murió a causa de una neumonía e intoxicación.

La muerte de su marido, Simon Monjack, tan solo 5 meses después también por neumonía y anemia añadieron más argumentos a quienes creían que se escondía algo más en aquella tragedia, como opina el hermano de la actriz.

Brittany Murphy | Getty

Ahora, cuando se cumplen 15 años de la muerte de Brittany Murphy, los compañeros de la última película que rodó, Something Wicked, han recordado a People cómo fueron los últimos meses de su vida.

"Ella era sólo un pajarito que querías tener cerca y al que querías ayudar", ha comparado la actriz Katie O'Grady. Al parecer, la intérprete se había enfermado cada vez más con síntomas parecidos a los de la gripe, con desmayos en el rodaje de aquella cinta.

O'Grady ha señalado que hubo señales alarmantes del estado mental y físico de Murphy en aquel set, y que Murphy parecía "frágil" y como si estuviera "atravesando un momento difícil".

"Tenía los ojos muy hundidos y parecía muy triste", añadió la maquilladora de Something Wicked, Trista Jordan, en el documental de 2021 ¿Qué pasó con Brittany Murphy?, disponible en Max. "No era ella misma. Tenía mucho dolor. Tenía piernas de Bambi y no podía ponerse de pie".

"Se podía sentir una bondad muy profunda, un espíritu suave en Brittany que te hacía sentir cómodo y suave", aseguró O'Grady, mientras la actriz October Moore indicó que tenía gestos muy cariñosos con el reparto.

Brittany Murphy y su marido Simon Monjack | Getty

Otro aspecto a tener en cuenta fue que la madre de Murphy nunca la visitó en aquel rodaje, a pesar de ser conocida por su estrecha relación. Sin embargo, Monjack, su marido, estuvo siempre presente y era increíblemente "protector" de Murphy, según han relatado.

"Ella realmente merecía una historia diferente. Su esencia es tan buena. Su espíritu es tan bueno. No era una persona que estuviera en el mundo para hacer daño o hacer sentir pequeñas a las personas. No era una mujer que mereciera esa historia. Pero esa era su historia y por eso estaba aquí, y eso era todo lo que se suponía que debía ser", ha concluido.