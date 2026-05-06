Lisa Kudrow cierra el eterno debate de si Ross y Rachel estaban "en un descanso" en Friends con duras palabras

Pocas discusiones televisivas han perdurado tanto en el tiempo como la que protagonizaron Ross y Rachel en la tercera temporada de Friends.

Durante años, los fans se han dividido entre quienes apoyan la versión de Ross Geller de que "estaban en un descanso" y quienes defienden a Rachel Green. Sin embargo, Lisa Kudrow ha decidido poner fin a la neutralidad.

'Friends' | NBC

La actriz, que recientemente ha sido noticia por revelar la millonaria cifra que los protagonistas siguen ganando hoy en día, ha visitado el programa de Jimmy Fallon para ofrecer una perspectiva mucho más ácida sobre su compañero de reparto.

Al ser preguntada directamente sobre si estaban o no dándose un tiempo, la actriz se mostró tajante: "Bueno, no. Pero va más allá de eso. Va más allá de si rompieron o no; era un mal novio".

Ante el estallido de aplausos del público, Kudrow continuó argumentando por qué su visión ha cambiado con los años: "No debería haber vuelto con él porque era horrible. Para mí, es como si no me importara si se acostó con otras tres mujeres o con ninguna. Tuviste una crisis en el trabajo, así que no estuviste disponible durante algunas noches, y él se enfureció. Y es como: ¡Guau!".

Esta nueva interpretación de la actriz llega en una etapa de reflexión personal. Tras la muerte de Matthew Perry en 2023, Kudrow confesó que ha vuelto a ver la serie para celebrar el talento de su amigo, superando incluso esa etapa en la que se sintió infravalorada al ser considerada por algunos como "la sexta amiga" del grupo.

Esta revisión de los capítulos le ha permitido analizar con ojos actuales el comportamiento de Ross, alejándose de la opinión de David Schwimmer, quien en 2020 insistió en el mismo programa que, sin ninguna duda, "estaban dándose un tiempo".

Ross y Rachel en 'Friends' | NBC

Con estas declaraciones, Lisa Kudrow no solo se posiciona a favor de Jennifer Aniston (quien también bromeó recientemente diciendo que "para nada" estaban en un descanso), sino que lleva al debate a una cuestión de toxicidad en la pareja.

Para la actriz que dio vida a Phoebe, la cuestión no es si hubo infidelidad técnica o no, sino el hecho de que Ross no estuvo a la altura como pareja en un momento de estrés laboral para Rachel.

Esta conclusión de una de las protagonistas de la mítica serie, deja claro a los fans que la relación más famosa de la televisión no era tan romántica como recordábamos.