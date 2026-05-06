¿Estaba invitada Blake Lively a la Met Gala 2026? Se desvela la verdad tras los rumores sobre su inesperada asistencia

La presencia de Blake Lively en la alfombra roja de la Met Gala 2026 ha sido, sin duda, la gran sorpresa de esta edición. Debido a su mediático enfrentamiento judicial con Justin Baldoni, muchos no esperaban ver a la actriz en las escaleras del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Sin embargo, la intérprete apareció triunfante apenas unas horas después de anunciar un acuerdo que evitaba el juicio, lo que desató una oleada de rumores sobre si realmente figuraba en la lista oficial o si había tenido que pagar su propia entrada.

Blake Lively en la Met Gala 2026 | Reuters

La incógnita ha quedado resuelta: Blake Lively fue invitada personalmente por Vogue y Anna Wintour. Contrarias a las especulaciones, fuentes cercanas han confirmado a People que la actriz de It Ends With Us no sólo tenía su sitio asegurado, sino que además disfrutó de un lugar privilegiado al sentarse en la mesa de la propia Wintour durante la cena exclusiva.

Durante el evento, la actriz se mostró "fuerte, segura de sí misma e intrépida", charlando con naturalidad con el resto de invitados y sin evitar ninguna conversación sobre su reciente situación.

Además del espectacular diseño de archivo de Versace, Lively lució un accesorio cargado de significado familiar: un bolso personalizado de Judith Leiber que incluía reproducciones de pinturas en acuarela realizadas por sus cuatro hijos con Ryan Reynolds.

Con este regreso por la puerta grande y el respaldo directo de la organización, la estrella deja atrás los meses de incertidumbre judicial para volver a coronarse como una de las grandes protagonistas de la noche de la moda.