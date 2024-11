Keira Knightley habla claro sobre su experiencia en Piratas del Caribe: "Me veían como mierda"

Keira Knightley se ha sincerado como nunca antes sobre las luces y sombras de su paso por la exitosa franquicia Piratas del Caribe. La actriz ha reconocido que estas películas, que la han catapultado al estrellato mundial, también han sido una fuente de críticas y desafíos personales.

"Es algo curioso cuando tienes algo que te está salvando y destruyendo al mismo tiempo", ha confesado a The Times, refiriéndose al impacto que estas producciones han tenido en su vida profesional.

A pesar de ser las películas más taquilleras de su carrera, Knightley explica cómo este éxito ha sido un arma de doble filo: "Me veían como mierda por hacerlas, y sin embargo, porque han tenido tanto éxito, he conseguido la oportunidad de hacer las películas por las que he terminado logrando nominaciones a los Oscar".

Keira Knightley | Cordon Press

"Fueron las películas con más éxito en las que estaré nunca, y fueron la razón por la que me destrozaron públicamente. Así que guardan un lugar muy confuso en mi cabeza", reconoce la actriz.

Precisamente, estas oportunidades la llevaron a destacar en proyectos más íntimos y reconocidos por la crítica, como Orgullo y prejuicio (2005), donde obtuvo su primera nominación al Oscar gracias a su inolvidable interpretación de Elizabeth Bennet, y El código Enigma (2014), por su papel de Joan Clarke, una criptógrafa clave en la decodificación de mensajes nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Estos roles no solo consolidaron su estatus como actriz de gran talento, sino que también demostraron su habilidad para aportar profundidad y autenticidad a personajes en contextos históricos.

Keira también se ha mojado sobre la posibilidad de volver a aparecer en alguna de las nuevas entregas que planeen de la franquicia, y lo tiene claro: "Las horas son una locura. Son años de tu vida, no tienes ningún control sobre cuándo grabas, cuánto tiempo estarás grabando, QUÉ estás grabando...", reconoce.

Keira Knightley en Black Doves | Netflix

Ahora, Knightley se prepara para sorprender nuevamente al público con Black Doves (Palomas negras), su próximo proyecto en Netflix que se estrenará el 5 de diciembre. Este thriller de espionaje, ambientado en Londres durante la Navidad, la muestra en el papel de Webb, una espía profesional que lleva una doble vida como madre y esposa dedicada. La película promete ser una mezcla de acción, emoción y sacrificio, reafirmando la capacidad de la actriz para reinventarse y brillar en cualquier género.