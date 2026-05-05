El error en la escena de Rosalía y Zendaya discutiendo en Euphoria: "¿No entendían español?"

La temporada 3 de Euphoria tiene una gran presencia española. Por un lado tenemos a la actriz Priscilla Delgado, a quien conocimos en Los Protegidos cuando era una niña, y por otra parte está Rosalía.

La cantante interpreta a Magick, una stripper quien baila en el club donde ha entrado a trabajar Rue (Zendaya). La propia Rosalía ya contó cómo logró el papel y mostró las secuelas de sus ensayos en la barra de pole dance.

En el 3x05 de Euphoria, llamado Kitty Likes to Dance, Zendaya y Rosalía protagonizan una acalorada escena donde discuten fuertemente. Un momento grancioso donde la catalana saca su raza y no duda en insultar en español.

Pero al ver la escena detenidamente hay usuarios de Twitter que se han percatado de un error de edición donde se puede ver que tras decir su frase Rosalía luego se vuelve a escuchar por lo bajo lo mismo en la respuesta de Zendaya.

"Lo de que se oiga el micro de Rosalía en el plano de Zendaya insultando lo mismo que en el plano anterior es porque los editores no entendían español y no sabían que se estaba repitiendo el diálogo??? Porque estoy flipando", escriben algunos seguidores de la serie.

No es el primer encontronazo en pantalla que tienen Zendaya y Rosalía ya en el episodio 2 de Euphoria ya se vio un primer rifirrafe entre sus personajes.