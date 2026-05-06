"¿Qué se ha hecho?": Joey King aparece en la Met Gala y a muchos les cuesta reconocer su cara

La Met Gala 2026 ha sido un año más el acontecimiento imperdible donde las estrellas se pasean con sus modelitos más originales (o excéntricos).

Artistas como Beyoncé, Rihanna o Sabrina Carpenter han sido las protagonistas de esta edición, pero también otras actrices han dado que hablar como Rachel Zegler con sus ojos vendados y su indirecta a Hollywood, pero también Joey King.

A la actriz de Mi primer beso, fenómeno romántico de Netflix junto a Jacob Elordi, la hemos visto crecer en pantalla, por eso esta aparición ha sido de lo más impactante y se ha hecho viral en redes.

Joey King en la Met Gala 2026 | Gtres

Joey aparecía en la alfombra con un vestido brillante espectacular de Miu Miu, marca de la que es embajadora.

Pero lo que ha llamado la atención ha sido su cara, de hecho durante la alfombra muchos no fueron capaz de reoconocerla o la confundieron con Sadie Sink, preguntándose "qué se ha hecho".

Joey luce una melena larga y rizada de un strawberry blonde que le sienta fenomenal, pero también se especula que haya podido hacerse algunos retoques estéticos, porque se la ve distinta. Tanto en mejillas como párpados y, sobre todo, su característica nariz parece haber diferencias.

Joey King en la Met Gala 2025 vs. 2026 | Gtres

Esta es la segunda vez que King asiste a la Met Gala, siendo precisamente el año pasado su debut, y en solo estos meses el glow up de la actriz ha sido notable.

Parece que la vida de casada (celebró su boda en Mallorca en 2023) con Steven Piet le sienta bien, y en su carrera tiene pendiente el estreno de Prácticamente magia 2, donde comparte cartel con Sandra Bullock y Nicole Kidman.