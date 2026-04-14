AHORA SABE APRECIARLA
Robert Pattinson habla de la escena de Crepúsculo que quedó extrañísima por su culpa: "Viéndolo 20 años después es muy raro"
Robert Pattinson ha echado la vista atrás confesando que se dio cuenta recientemente de una escena de Crepúsculo en la que tomó una decisión... curiosa con su personaje.
Publicidad
20 años han pasado ya desde que la primera película de Crepúsculo se convirtió en fenómeno instantáneo, y con el tiempo ha acabado siendo recordada como una "joya" de cine indie (énfasis en la primera película).
Su propio protagonista, Robert Pattinson, ha sabido apreciarla con el tiempo y ha cambiado la forma en la que recuerda el papel que le cambió la vida.
Ahora que está promocionando su nuevo film junto a Zendaya, The Drama, ha echado la vista atrás con Vogue sobre su tiempo en la primera película.
"Hay una cosa que vi el otro día, que es bastante graciosa, que cuando me iba a sentar en la cafetería por primera vez, y literalmente nunca me había dado cuenta de esto antes, pero por alguna razón, me apoyo así en la mesa al sentarme", recuerda con su particular sentido del humor, mientras mantiene en alto los dos índices de la mano que originalmente "apoyó" en la mesa.
"Pensé que era una cosa elegante y vampírica por mi parte. Creo que ese fue mi pensamiento. Pero viéndolo 20 años después, es como, 'Ah, es muy raro'", reconoce entre risas.
"De verdad amo esa película. Creo que haría exactamente lo mismo, sinceramente, creo que ni siquiera sería capaz de hacer esa interpretación ahora. Todo el mundo lo abordó con actitud tan formal, y se lo tomó tan en serio... No había elementos de coña. Nadie está guiñando a la audiencia. Es como muy real, lo cual es extraño para una película sobre un romance de vampiros", reflexiona, y asegura que ahora no sería capaz de tomárselo tan en serio lo cual le da "envidia" por su yo pasado.
Publicidad